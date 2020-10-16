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4無症狀印尼留學生來台 檢疫期間採檢確診新冠肺炎

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎。記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布國內新增4例境外移入新冠肺炎病例(案532至535)，分別為2女2男，年齡介於10多歲至20多歲，均為印尼籍，因就學於9月30日入境台灣。

陳時中表示，4名個案入境迄今均無疑似症狀，9月30日入境後即由校方分別安排至國內4家防疫旅館居家檢疫，10月15日檢疫期滿由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診，4名個案Ct值介於27至36，血清抗體檢驗中。

陳時中指出，衛生單位目前已初步掌握4名個案接觸者共220人，包括同車接觸者104人(其中92人為境外生，檢疫期滿前檢驗結果皆為陰性)、同班機接觸者115人及防疫旅館工作人員1人；其餘接觸者持續調查匡列中。

指揮中心統計，國內截至目前累計98355例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96969例排除)，其中535例確診，分別為443例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、37人住院隔離中。

國內新增4例境外移入新冠肺炎病例。圖／指揮中心提供
國內新增4例境外移入新冠肺炎病例。圖／指揮中心提供

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