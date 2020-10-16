聽新聞
test
0:00 / 0:00
4無症狀印尼留學生來台 檢疫期間採檢確診新冠肺炎
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布國內新增4例境外移入新冠肺炎病例(案532至535)，分別為2女2男，年齡介於10多歲至20多歲，均為印尼籍，因就學於9月30日入境台灣。
陳時中表示，4名個案入境迄今均無疑似症狀，9月30日入境後即由校方分別安排至國內4家防疫旅館居家檢疫，10月15日檢疫期滿由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診，4名個案Ct值介於27至36，血清抗體檢驗中。
陳時中指出，衛生單位目前已初步掌握4名個案接觸者共220人，包括同車接觸者104人(其中92人為境外生，檢疫期滿前檢驗結果皆為陰性)、同班機接觸者115人及防疫旅館工作人員1人；其餘接觸者持續調查匡列中。
指揮中心統計，國內截至目前累計98355例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96969例排除)，其中535例確診，分別為443例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、37人住院隔離中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言