旅遊泡泡 陳時中：除帛琉其他國家暫不考慮

台灣擬開放帛琉旅遊泡泡，衛福部長陳時中昨於疫情指揮中心記者會說，理想模式將採團進團出，包車、包餐廳模式進行。但除了帛琉，其他如澳洲、日本等國是否也有成立旅遊泡泡可能性，陳時中今表態，希望促成台帛旅遊泡泡，但其他國家還不在開放之列。

陳時中昨天說，樂見透過旅遊泡泡解放台灣因疫情悶太久憂鬱的心靈，幫助大家紓壓，但相關細節一定要有完整防疫計畫，包括踩線團的規畫、國人若在帛琉確診應如何治療等，細項都需討論完才能進行。

今於立法院衛環委員會聯席會中，民進黨立委林楚茵質詢時詢問旅遊泡泡開放事宜，表示之前也說要和日本、澳洲、韓國等成立旅遊泡泡，目前進度為何。

陳時中則表示，目前和帛琉洽談旅遊泡泡，兩國也正在合作推動防疫措施。但因為全球疫情仍然嚴峻，與其他國家建立旅遊泡泡，目前沒有考慮。