快訊

境外+1！又見出關自費採檢揪新冠肺炎陽性 無症狀菲籍移工確診

今年關第2店！韓美妝innisfree東區忠孝旗艦店 驚傳歇業

旅遊泡泡 陳時中：除帛琉其他國家暫不考慮

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
陳時中今表態，希望促成台帛旅遊泡泡，但其他國家還不在開放之列。記者楊雅棠／攝影
陳時中今表態，希望促成台帛旅遊泡泡，但其他國家還不在開放之列。記者楊雅棠／攝影

台灣擬開放帛琉旅遊泡泡，衛福部長陳時中昨於疫情指揮中心記者會說，理想模式將採團進團出，包車、包餐廳模式進行。但除了帛琉，其他如澳洲、日本等國是否也有成立旅遊泡泡可能性，陳時中今表態，希望促成台帛旅遊泡泡，但其他國家還不在開放之列。

陳時中昨天說，樂見透過旅遊泡泡解放台灣因疫情悶太久憂鬱的心靈，幫助大家紓壓，但相關細節一定要有完整防疫計畫，包括踩線團的規畫、國人若在帛琉確診應如何治療等，細項都需討論完才能進行。

今於立法院衛環委員會聯席會中，民進黨立委林楚茵質詢時詢問旅遊泡泡開放事宜，表示之前也說要和日本、澳洲、韓國等成立旅遊泡泡，目前進度為何。

陳時中則表示，目前和帛琉洽談旅遊泡泡，兩國也正在合作推動防疫措施。但因為全球疫情仍然嚴峻，與其他國家建立旅遊泡泡，目前沒有考慮。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／江啟臣質詢罵「為了當官，沒良心」 陳時中：你為反對而反對嗎？

朝野籲萊劑比照基改標示 陳時中：可鼓勵廠商做

蔣萬安批豬肉只標產地不標萊劑 「自欺欺人」

陳時中：盼促成帛琉旅遊泡泡「其他國家暫不考慮」

相關新聞

又見出關自費採檢揪新冠肺炎陽性 無症狀菲籍移工確診

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為菲律賓籍30多歲男性移工(案531)，於今...

檢疫最後一天父逝 女返國探病變奔喪：對不起我來晚了

「爸，對不起，孩子來晚了」返國探望重病父親、卻成奔喪的王小姐，在台南市疫情專線人員協助下，雖然來不及告別，但送了最後一程...

江蘇台商確診當天採檢陰 指揮中心：我有96個類似個案

指揮中心10月13日公布睽違八個月再傳大陸境外移入個案，友達昨證實，該確診個案確實為其昆山廠職員，又傳出該名台幹後續採檢...

旅遊泡泡 陳時中：除帛琉其他國家暫不考慮

台灣擬開放帛琉旅遊泡泡，衛福部長陳時中昨於疫情指揮中心記者會說，理想模式將採團進團出，包車、包餐廳模式進行。但除了帛琉，...

又增1新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國再增加1例新冠肺炎境外移入個案，近日國內頻傳出境外個案，今天下午2時準時召開記者會，由...

陳時中：開放帛琉旅遊泡泡 要有完整防疫計畫

台灣擬開放帛琉旅遊泡泡，中央疫情指揮中心指揮官陳時中說，往來旅遊團一下來太多人，我們承擔不起，心中最理想的模式是一團約幾...

1426萬人打新冠疫苗 台灣才能群體免疫

台灣東洋日前宣布獲得德國BioNtech新冠疫苗代理權，預計明年首季交貨一千萬劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨說，...

日陸傳台輸出病例 我否認防疫破功

國內再傳輸出病例，日本檢出三例自我入境陽性個案，中國大陸也指八月中以來已有四例台灣輸入病例，質疑我防疫破功。中央疫情指揮...

江蘇台商新冠肺炎一採病毒量高 維持陽性判斷

台灣昨天新增1例自中國大陸江蘇省入境台商確診新冠肺炎。中國官媒新華社今晚報導聲稱，經兩岸疾控單位溝通，這名台商12日進行...

新北女居家檢疫趴趴走 遭強制移送集中檢疫所罰20萬

台灣新冠肺炎趨緩，部分原因是因嚴格執行居家檢疫規範，但淡水有一名女子從國外回台後卻不願配合，該女子從美國過境回台後，幾乎...

東洋取得德廠新冠疫苗授權 王鴻薇：貨源在中資手裡？

台灣東洋藥品前天宣布取得德國BioNTech（BNT）新冠疫苗授權，最多可取得3000萬劑，東洋總經理施俊良說，「BNT...

新冠肺炎疫苗重複投資在所不惜 國產疫苗拚明年中量產

台灣東洋日前宣佈取得德國新冠肺炎疫苗台灣代理權，為台灣新冠肺炎疫苗帶來一線曙光，指揮中心指揮官陳時中表示，會多方投資，重...

熱門新聞

民進黨中常會討論高金素梅屹立不搖 蔡英文發問為什麼

吳怡農全民皆兵論 馮世寬批：那個渣男啦，不要聽他的

台灣又「輸出病例」 日揪三例來自台無症狀新冠陽性個案

趙天麟開會玩手遊封鎖留言 藍虧「難怪是其邁選市長不是你」

民眾交通違規檢舉有多狂？ 每天超過8000件

批藍委助理亂剪接 陳柏惟：若是你爸後悔沒射在保險套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。