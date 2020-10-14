江蘇台商新冠肺炎一採病毒量高 維持陽性判斷

台灣昨天新增1例自中國大陸江蘇省入境台商確診新冠肺炎。中國官媒新華社今晚報導聲稱，經兩岸疾控單位溝通，這名台商12日進行的核酸檢測結果為陰性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間接受中央社記者訪問時則表示，雖然個案二採結果呈現陰性，但一採陽性，且病毒量高，因此仍維持陽性判斷。

新華社這則報導提到，「台灣防疫部門」13日公布這名境外移入病例後，曾向中國大陸疾控中心通報。至於上述訊息，則是新華社記者今天下午從中國大陸疾控中心獲悉。

根據報導，指雙方經過聯繫溝通，「台灣疾控部門」14日下午「來郵件確認」，這名台灣居民12日的核酸檢測報告結果為陰性。

莊人祥今晚受訪時表示，這名個案是台籍40多歲男性，今年2月至江蘇工作，10月11日返台，但早在10月1日就出現咳嗽及有痰等症狀，僅自行買藥服用，未在當地就醫，其辦公室另外2名同事也有感冒症狀，同樣自行服藥未就醫。

莊人祥說，個案10月11日返台休假，因入境時有咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，11日、12日二次採檢，一採結果13日出爐為陽性，二採結果14日出爐為陰性。

莊人祥表示，由於個案在一採確診時，核酸檢驗Ct值為28（台灣標準為35，數值愈低代表病毒量愈高），因此目前仍維持陽性判斷，正在醫院隔離治療，過去也曾經出現過一樣的狀況，此案並非首例。

另外，新華社報導還提到，在獲悉相關具體訊息後，這名台灣居民所在的江蘇省昆山市疾控中心，在省、市相關防控部門指導下，13日連夜對其任職企業進行環境監測和消毒殺菌，對企業所有應檢人員進行血清和咽拭子採樣檢測，共採集樣本1970人，結果均為陰性。

同時，昆山方面還清查出密切接觸者40人，經血清和咽拭子檢測，結果均為陰性。