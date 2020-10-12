東洋代理德國疫苗 指揮中心評估冷鏈保存採購

台灣東洋今天宣布取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權。指揮中心發言人莊人祥說，得考慮疫苗保存問題才能決定要買多少；除了台灣東洋，也有其他廠商接觸，但因保密協定不能透露。

生技廠台灣東洋下午記者會宣布，取得德國BioNTech SE的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫苗台灣代理權。估最快明年首季到貨1000萬劑，供500萬人施打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥傍晚接受媒體聯訪時表示，BioNTech SE疫苗需保存在負70度，冷鏈條件比較嚴格，且目前關於疫苗療效、安全性資料都還沒有，後續購買及數量都還有待評估，了解廠商對疫苗保存的作法才能決定。

莊人祥說，此疫苗廠商宣稱，疫苗解凍可在攝氏2度到8度冰箱保存5天，也可使用乾冰等維持冷鏈效果，但還不知道在負70度冰箱保存可放多久。因此若有購買，接種方式也必定與現行疫苗接種不同，可能要集中在某些定點。

據了解，BioNTech SE疫苗目前研發速度較快。莊人祥說，有可能在今年底就有疫苗，若可優先取得，最快年底就會拿到。冷鏈的問題會謹慎考量。

莊人祥說，目前指揮中心對武漢肺炎疫苗的態度是超量購買，有可能的管道都會談談看，除了台灣東洋，也有其他廠商接觸，但因保密協定，不能透露。