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市議員關切防疫津貼沒下文 台南市消防局：將向中央爭取

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
台南市議員王家貞（左）關切消防防疫津貼沒下文，要求消防局長李明峯（右）積極爭取。記者黃宣翰／翻攝
台南市議員王家貞（左）關切消防防疫津貼沒下文，要求消防局長李明峯（右）積極爭取。記者黃宣翰／翻攝

台南市議員王家貞及林美燕今天在市議會質詢關心消防人員未領到防疫津貼，要求消防局要有積極作為，消防局長李明峯說，他將彙整資料和計畫，向中央疫情指揮中心爭取經費。

王家貞中午為消防人員抱不平，她說，政府說要給消防人員防疫津貼，卻有11個縣市消防人員沒有領到，包括台南市消防人員，現在是綠色執政，中央部會對於防疫津貼卻推來推去，衛福部推給內政部，內政部推給衛福部，真的很不應該。林美燕也希望消防局要有積極作為，為第一線消防人員爭取權益。

李明峯說，衛福部有特別預算只編列防疫津賠給醫護人員，未將消防救護人員納入，台南市在6月有擬計畫交由衛生局彙整報衛福，最後防疫津貼被刪除，他已和內政部次陳宗彦聯絡，將彙整資料和計畫向中央爭取經費。

政府為獎勵消防人員執行防疫勤務，規定提供津貼，然而根據消促會調查，不但各縣市津貼不一，更有高達11個縣市未發放津貼。11個沒發的縣市是:基隆、苗栗、台中、南投、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花連、台東、金門。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員

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