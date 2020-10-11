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旅遊泡泡首開帛琉？指揮中心：周五才會討論
新冠肺炎衝擊全球各國，目前傳出除了商務泡泡、外交泡泡外，還有旅遊泡泡。有消息指出，交通部觀光局將推動旅遊泡泡的規劃，正優先在和疫情相對穩定的帛琉討論。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，目前還在先期的規劃，尚未看到整個計畫，預計再來的周五（10月16日）才會開第一次會前會。
莊人祥表示，旅遊泡泡是指揮中心的追蹤事項，過去曾提到會往這個大方向規劃，指揮官也指示要開會討論，但很多配套還需要研議，特別是一些檢疫措施，但還沒有開始討論。
指揮中心監測資料顯示，全球累計超過3578萬例確診新冠肺炎，分布於188個國家或地區，病例數以美國、印度、巴西、俄羅斯及哥倫比亞為最多。至於帛琉，則與紐西蘭、澳門、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島等國，並列低感染風險國家或地區。
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