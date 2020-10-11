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飯店擅收35名檢疫者與一般旅客混住 高市要開罰！
網友投訴，高雄市人道國際酒店將一般旅客與居家檢疫人員混住同一樓層。高雄市觀光局表示，人道酒店尚未核定為防疫旅館，會將檢疫者移至合法地點，至於酒店最高可罰1.5萬元。
網友發文表示，人道國際酒店將一般旅客與新冠肺炎居家檢疫者安排在同一層樓，有安全衛生及傳染疑慮。
市府觀光局觀光產業科長李淑芝上午回應，人道酒店並非核定的合法防疫旅館，對方先前雖有提出申請，但因文件不齊全，目前尚未正式核定為防疫旅館。
李淑芝說，觀光局和衛生局昨天已到場稽核，現場確實將居家檢疫者跟一般旅客混住，而收治的35名居家檢疫者，今天下午將全數移至合法防疫旅館。針對酒店未核定即收居家檢疫者，也未做到分層分流，將依傳染病防治法處新台幣3000元以上至1.5萬元以下罰鍰。
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