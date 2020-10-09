中國入COVAX台買疫苗增變數？莊人祥：未受阻礙

中國今天宣布加入COVAX，外界擔心台灣取得武漢肺炎疫苗恐增變數。指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前都按預定程序進行，未因中國加入遇到阻礙，台灣也已支付購買疫苗的訂金。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布與武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，依規定將於10月9日前支付預付款。

此外，中國外交部今天宣布與全球疫苗與預防注射聯盟簽署協議，正式加入COVAX，承諾中國疫苗研發完成並投用後，將優先提供給發展中國家。消息一出，外界也擔心台灣取得疫苗恐增變數。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，目前訂金已經支付，但下訂的疫苗數量、金額仍無法透露，與COVAX合作的相關流程都按程序進行，並未因中國加入而遇到任何阻礙。