快訊

大台北七大強漲捷運站出爐！ 這站扮演領頭羊

為什麼牛肉可吃半熟而雞豬不行？ 家醫科醫師替你解惑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國入COVAX台買疫苗增變數？莊人祥：未受阻礙

中央社 / 台北9日電
圖為美國一名病患接種實驗中的新冠疫苗。美聯社
圖為美國一名病患接種實驗中的新冠疫苗。美聯社

中國今天宣布加入COVAX，外界擔心台灣取得武漢肺炎疫苗恐增變數。指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前都按預定程序進行，未因中國加入遇到阻礙，台灣也已支付購買疫苗的訂金。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布與武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，依規定將於10月9日前支付預付款。

此外，中國外交部今天宣布與全球疫苗與預防注射聯盟簽署協議，正式加入COVAX，承諾中國疫苗研發完成並投用後，將優先提供給發展中國家。消息一出，外界也擔心台灣取得疫苗恐增變數。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，目前訂金已經支付，但下訂的疫苗數量、金額仍無法透露，與COVAX合作的相關流程都按程序進行，並未因中國加入而遇到任何阻礙。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

史無前例搶接種 流感疫苗3天打126萬劑

怕爆！雙北大醫院流感疫苗告急 第一線醫護搶打暴增1.5倍

破歷年紀錄 公費流感疫苗開打3天接種逾百萬劑

入境陰性後又確診 疑發病久深喉唾液採檢易偽陰

相關新聞

我國預付新冠疫苗定金 莊人祥不透露花多少及買多少

新冠疫情持續延燒，全球都在搶疫苗，中國大陸外交部9日宣布加入2019新冠病毒（COVID-19）疫苗全球取得機制（COV...

中國入COVAX台買疫苗增變數？莊人祥：未受阻礙

中國今天宣布加入COVAX，外界擔心台灣取得武漢肺炎疫苗恐增變數。指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前都按預定程序進行，未...

新北仍有居家檢疫違規者欠款 侯友宜：全力催繳

新冠肺炎疫情期間，不少居家檢疫者違反規定私自外出，新北市從今年2月起，依《傳染病防治法》總計已裁罰167件違規案，但仍有...

康軒吹哨者風波　侯友宜：下周一協調維護勞方權益

康軒集團董事長李萬吉居家檢疫期間多次違規外出遭重罰新台幣100萬元，公司內部藉「吹哨者」事件施壓女員工引離職風波，甚至貼...

連5天疫情！ 增3例境外移入 指揮中心下午2時說明

接連五天傳疫情，中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國再增加3例新冠肺炎境外移入個案，近日國內頻傳出境外個案，今天下午2時將...

境外移入增一例 檢疫期滿才確診

國內昨新增一例境外移入新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，患者為菲律賓籍五十多歲男性船員，也是國內第五二四...

入境陰性後又確診 疑發病久深喉唾液採檢易偽陰

1菲籍船員有入境前三天新冠肺炎陰性證明，入境採也是陰性，檢疫期滿自費採檢又確診。近日屢傳檢疫期滿後確診，指揮中心解釋，可...

日本調降台灣出國警示 指揮中心：對我國防疫影響不大

日本將從11月起調整對包括台灣、中國、南韓等12個國家地區的傳染病危險警示，從「不宜前往」的第三級降為「避免非必要旅行」...

新增1例！ 無症狀菲籍船員 帶新冠肺炎病毒來台

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為菲律賓籍50多歲男性船員(案524)，因工...

圖表／「台灣輸出病毒」累計38例 自台出境菲律賓最大宗

迄今我國已經累計38例輸出確診個案，陳時中表示，相關個案並未在台灣引起群聚感染案例，對於國外部分採檢結果抱持懷疑，但仍會持續追蹤接觸者健康狀況。

公衛一言堂 深綠逆時中也被全面圍剿

彰化縣政府與台大公衛學院合作的「新冠肺炎血清抗體萬人檢測計畫」，連日來引發熱烈討論，然而意見越來越趨極端，不只彰化縣政府與台大公衛學院承受了極大的壓力，連持平報導的媒體都遭到抹黑與攻擊...

熱門新聞

國慶前夕出意外！金門戰車翻覆傳一死一傷 軍方調查中

小金門軍事操演反登陸 戰車撞電桿翻車1死1傷

何志偉提美豬量控管 孫大千：死小孩逼出民進黨真心話

影／金門戰車翻覆1死1傷 軍方：疑勾到電線撞斷2電桿翻覆

金防部M41A3戰車翻覆車長殉職 政戰主任飛高雄接家屬

備詢翻臉！立委疑百億養豬基金恐傾銷豬肉 陳吉仲拍桌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。