入境陰性後又確診 疑發病久深喉唾液採檢易偽陰

1菲籍船員有入境前三天新冠肺炎陰性證明，入境採也是陰性，檢疫期滿自費採檢又確診。近日屢傳檢疫期滿後確診，指揮中心解釋，可能因發病多日，入境深喉唾液採檢較易偽陰性。

中央流行疫情指揮中心下午宣布，台灣今天增1例新冠肺炎境外移入確診，為無症狀的菲律賓籍50餘歲船員，登機前3天內報告和入境採檢都是陰性。但檢疫期滿，由公司安排到醫院自費採檢，結果為弱陽性，後來複採而確診。

指揮中心發言人莊人祥在記者會表示，菲籍船員的核酸檢驗Ct值34，血清抗體的IgM、IgG都是陽性。有可能是入境後才從潛伏期轉成陽性，也可能登機前三天跟機場入境採檢的陰性是偽陰性。

莊人祥說，最近為什麼一些個案是檢疫期滿之後驗出來，據了解，機場深喉唾液採檢跟一般鼻咽或咽喉採檢的核酸檢測相比，若病人發病比較久，前者可能偏向偽陰性。確診者入境用深喉採檢驗出陰性，但後來自費用核酸檢驗，可能驗出陽性。

莊人祥解釋，因PCR核酸檢測是當前檢驗新冠肺炎的黃金標準，可以偵測個案是否正在生病，在病人具傳染力時期可以快速偵測；但有些人鼻咽比較容易驗到殘存的病毒，若發病久一點還是可以驗到陽性，而入境篩檢的陰性可能是偽陰性。但PCR驗出陽性，不等於還有傳染力。

如日前一名從菲律賓入境個案，6月就在菲律賓確診，經治療後驗到2次陰性，入境台灣採檢也是陰性，但後來自費驗又確診。

近日屢傳檢疫期滿後驗出來的個案，莊人祥表示，這些個案的核酸檢驗Ct值都偏高，不具傳染力；也顯示只要居家檢疫14天之後加上7天自主健康管理，沒有社區傳播風險。