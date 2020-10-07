屢傳自台出境被確診 張上淳：台灣社區查無問題

近期屢傳自台灣入境他國被驗出新冠肺炎陽性個案，指揮中心專家張上淳今天說，不少專家認為應是偽陽性，且採檢超過千名個案接觸者都是陰性，「實在找不到台灣社區有什麼問題」。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，近期陸續接獲日本、法國官方透過國際衛生條例國家對口（IHR）通報，自台灣入境日本和法國的民眾，被驗出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性。其中日本3人、法國1人。

在日本被驗出個案，一人有入境前3天陰性證明，但入境被驗出抗原陽性；一人入境驗出抗原陽性，但後續進行核酸檢驗結果都是陰性；另一人也是入境驗出抗原陽性，但核酸檢驗結果又是陰性。這些個案的在台接觸者，採檢34人，核酸及血清抗體也都是陰性。

法國驗出的個案是核酸檢測陽性，在台期間到離境都沒有症狀；在台接觸者9人，採檢3人，核酸及血清抗體也都是陰性。

針對上述這些撲朔迷離的狀況，指揮官陳時中說，各國有各國的檢驗方式及後續的檢疫措施，但不管國外檢驗結果為何，台灣都會當作本土個案處理做後續的疫調，釐清可能的感染源，或有沒有擴散。

指揮中心也指出，之前菲律賓檢出多名從台灣入境的陽性個案，為釐清菲律賓檢驗陽性偏高的真實性，經外交部取得馬尼拉經濟文化辦事處通知，9月間從台灣返回菲律賓並檢出陽性的22名外籍移工，在被確診後並集中檢疫14天，並於檢疫結束前進行二採，結果全是陰性。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，針對近期幾例境外檢出個案，專家小組持保留態度，認為有相當程度的偽陽性。但還是會依照國內防疫措施，接觸者強化追蹤，確保沒人傳給個案，個案也沒傳給別人。

面對台灣和國外檢驗結果不一致，張上淳說，無法百分之百說明，因為個案不在台灣手上，難以釐清。但掌握接觸者，確定國內沒有發生任何狀況，才是應該把握的。

張上淳也說，截至目前為止，這些出境被檢疫陽性個案的所有接觸者都盡量採檢，在1400多名接觸者中至少驗了約1050人，不管試驗抗體或核酸都是陰性，確實找不到任何帶病毒的接觸者，也沒有擴散出去，「實在找不到台灣社區有什麼問題」，台灣社區基本上還是安全的。

至於有些醫師在臉書上提醒，近來醫院急診常有滿床狀況；張上淳說，這是恢復到以往的狀況，門、急診人次恢復往年水準，前陣子疫情吃緊，呼吸道疫情下降，腸病毒也消失，流感疫情也沒有，腹瀉也變少，現在就是恢復到以往水準，但還是略低一些。

外界也憂心，民眾防疫日漸鬆散；張上淳說，現在承平時期，相信未來若國內有狀況，指揮中心呼籲大家積極戴口罩、保持社交距離、減少群聚時，台灣民眾又會團結一致。