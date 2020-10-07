印度無症狀個案自費採檢確診 研判染疫3週以上

台灣首度有印度和愛爾蘭新冠肺炎境外移入個案，其中印度確診個案入境前3天陰性，後來自費採檢才確診，疫情指揮中心研判感染至少3週，在台造成傳播可能性極低。

中央流行疫情指揮中心今天記者會宣布，台灣新增2例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診，一為台灣20餘歲女性，從愛爾蘭回台；另一例為印度籍30餘歲男性，從印度入境。

印度境外移入個案是因工作來台，持有登機前3天內檢驗陰性證明，入境到現在都沒有疑似症狀，9月9日入境後到防疫旅館進行居家檢疫（9月9日至23日），9月24日至30日到飯店自主健康管理。10月5日因工作需求自費採檢而確診。

指揮中心發言人莊人祥說，印度個案核酸檢測的Ct值34，抗體IgM陰性、IgG陽性，顯示感染至少3週以上。當時來台前3天的陰性證明，不排除是偽陰性或當時還在潛伏期。

莊人祥說，個案從9月24日至10月5日大部分都在飯店，接觸者很少，若有出門也都有戴口罩。

指揮中心也指出，根據目前科學文獻資料顯示，新冠肺炎個案在痊癒後仍可用核酸檢測方式持續檢出少量病毒，時間可能長達3個月之久。

如台灣案469比利時籍工程師個案，3月中在國外曾出現嗅味覺喪失等疑似症狀，但7月31日核酸檢驗仍為陽性。另案518於6月26日在菲律賓發病，核酸檢驗為陽性並住院治療，但在痊癒返國後，於10月3日接受自費核酸檢驗仍為陽性。

疫情指揮中心指揮官陳時中說，除了這些個案的病毒量都很低之外，目前科學證據也顯示這類個案的上呼吸道檢體幾乎無法培養出病毒，造成傳播的可能性極低。

有關印度和愛爾蘭疫情，莊人祥說，印度目前共有657萬確診者，為全球第二高，僅次美國，一天約新增7萬例，高峰時期可日增9萬例。愛爾蘭則累計3.8萬例，每天新增500多例，4月時第一波疫情，現在是第二波，疫情還在燒。

外界疑慮，近日從歐美入境的境外移入者增多；陳時中說，近日從歐美境外移入沒有比較多，僅菲律賓比較明顯，且境外移入狀況也無法代表當地疫情狀況。