快訊

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

奔喪探親規定再放寬 居家檢疫滿1天即可申請

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛爾蘭、印度新冠肺炎病毒直搗國門 台商返國不適確診

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
陳時中今日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎病例。記者陳雨鑫／攝影
陳時中今日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎病例。記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎病例，分別為本國籍20多歲女性(案522)及印度籍30多歲男性(案523)，分別自愛爾蘭及印度入境。

陳時中表示，案522於2019年10月前往愛爾蘭工作，10月4日入境時無疑似症狀，直接返家進行居家檢疫，10月5日出現發燒及全身肌肉痠痛等不適症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。

衛生單位已掌握個案接觸者共39人，其中同住家人2人及同班機前後二排座位旅客27人，列為居家隔離對象，機組員9人及防疫計程車司機1人，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

陳時中指出，案523因工作來台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，9月9日入境後前往防疫旅館進行居家檢疫(9月9日至9月23日)，9月24日至30日於飯店進行自主健康管理，10月5日因工作需求自費檢驗，於今日確診(Ct值34，IgM陰性、IgG陽性)。

經衛生單位調查，個案來台前曾在印度接觸過確診者，目前已掌握個案接觸者共9人，其中3人為公司同事，列為居家隔離對象，其他6人包括公務車司機、計程車司機、飯店工作人員及消費店家之接觸者，因接觸時間短，且有適當防護，列為自主健康管理對象。

陳時中表示，根據目前科學文獻資料顯示，新冠肺炎個案在痊癒後仍可用核酸檢測方式持續檢出少量病毒，時間可能長達3個月之久。如我國案469比利時籍個案3月中於國外曾出現嗅味覺喪失等疑似症狀，但7月31日核酸檢驗仍為陽性。

另案518於6月26日在菲律賓發病，核酸檢驗為陽性並住院治療，但在痊癒返國後，於10月3日接受自費核酸檢驗仍為陽性。除了這些個案的病毒量均很低之外，目前科學證據也顯示這類個案的上呼吸道檢體幾乎無法培養出病毒，造成傳播的可能性極低。

陳時中今日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎病例。圖／取自衛福部臉書
陳時中今日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎病例。圖／取自衛福部臉書

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

延伸閱讀

游淑慧問陳時中「漲健保費前，先告訴我們錢花那？」

公費流感疫苗開打 陳時中：接種避免與新冠肺炎同時感染

聯合報社論／政府狂撒幣後，要開始掏老百姓的口袋

不贊成食安健康捐 陳時中扯「走路也有打架受傷風險」

相關新聞

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，我國近期陸續接獲日本及法國官方透過國際衛生條例國家對口(IHR Nationa...

愛爾蘭、印度新冠肺炎病毒直搗國門 台商返國不適確診

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎病例，分別為本國籍20多歲女性(案522)及印度籍3...

奔喪探親規定再放寬 居家檢疫滿1天即可申請

奔喪、探親規定再放寬，從原本居家檢疫需滿五天才能申請，改為滿一天起即可申請。中央流行疫情指揮中心今表示，基於人道考量，針...

新冠肺炎後首見兒科病房滿床 醫師：看到防疫警訊

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上表示，今天首次看到新冠肺炎以來，兒科病房占床率達到100%，認為這不是一...

俄鋼琴家居檢特權遭批 指揮中心：做不到規定就14天

俄羅斯鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）將在10月16日起來台在北、中、南演出，但居家檢疫天數不...

中低感染風險國家 斯里蘭卡降級、馬來西亞移除

國際疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中表示，斯里蘭卡昨日新增逾700例確診，且本土群聚病例快速增加，故即日起將該國自低感染風...

「防疫五月天」戴國慶口罩 提前祝中華民國生日快樂

雙十連假將近，國慶口罩更是話題性十足，指揮中心今天舉行的例行記者會與平時不同，人稱「防疫五月天」的指揮中心指揮官陳時中、...

俄鋼琴家提前兩天來台僅口頭通知 指揮中心：會再補件

俄羅斯鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）將在10月16日起來台在北、中、南演出，鋼琴家提前兩天來...

馬友友等藝文人士申請縮短居家檢疫 文化部：符合規範才會核准

俄羅斯鋼琴家特里福諾夫（Daniil Trifonov）來台商演，被質疑居家檢疫期間未滿14天。文化部今天重申，疫情期間...

流感季開打流感疫苗 台大：可減少2成新冠肺炎風險

流感疫苗本周一起開打，社會大眾皆期待流感疫苗也能有助新冠防疫。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙的研究團隊，今於...

學者：打流感疫苗減少求醫 降新冠肺炎感染風險

台大公衛學院教授陳秀熙今天表示，施打流感疫苗能降低流感傳播感染，減少民眾求醫行為，有助於降低在醫療院所感染COVID-1...

俄國鋼琴家來台縮短檢疫 彩排前採檢戴口罩演出

柴可夫斯基大賽鋼琴金獎得主丹尼爾．崔弗諾夫來台舉行音樂會。指揮中心表示，以嚴謹態度允許其縮短檢疫，除入境持陰性證明，彩排...

熱門新聞

若中共武力犯台 龐培歐：美將採一切行動緩解區域緊張

康軒要求吹哨者「18年資歷經理」離職？勞檢後更撲朔迷離

爆老董隔離外出吹哨者疑遭炒 康軒公關：涉外洩高度機密

俄羅斯鋼琴家來台居檢耍特權不用14天？ 指揮中心回應了

嚴德發證實教召改一年一訓 後備旅將擴編由作戰區編管

史上頭一遭！立院報告資料未齊全延宕 陳吉仲臉色鐵青

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。