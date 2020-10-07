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俄國鋼琴家來台縮短檢疫 彩排前採檢戴口罩演出
柴可夫斯基大賽鋼琴金獎得主丹尼爾．崔弗諾夫來台舉行音樂會。指揮中心表示，以嚴謹態度允許其縮短檢疫，除入境持陰性證明，彩排、演出也要採檢陰性才放行。
丹尼爾．崔弗諾夫（Daniil Trifonov）已於5日抵台進行居家檢疫，主辦單位是依規定向文化部申請縮短隔離天數許可。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天上午接受訪問時表示，俄國鋼琴家是用短期商務特別的「專案」准其縮短居家檢疫，儘管俄羅斯不是指揮中心明訂商務可縮短檢疫時間的低風險、中低風險國家，但是以「專案」方式處理。
莊人祥說，縮短檢疫的前提是以最嚴謹態度要求防疫，他入境前要持有前3天武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）採檢陰性證明，到台灣之後必須居家檢疫約10天，彩排前一天必須採檢，陰性才能彩排跟演出，且3天內還要再採檢一次陰性，在台期間總共會採檢2次。
莊人祥表示，演出當天所有過程，鋼琴家都必須戴口罩，跟民眾也不能握手、合照、獻花等，有跟音樂家接觸者也必須實名制。
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