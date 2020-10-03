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Youtuber稱加利陸製口罩比MIT好 指揮中心這樣說

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Youtuber稱陸製口罩比MIT好 指揮中心：無法採信

聯合報 / 記者陳婕翎/即時報導
昨天Youtuber台灣星火發布一部新影片解析，聲稱檢測後加利負責人林明進說法屬實，加利口罩防病毒效果上勝過政府配發的口罩。指揮中心今下午回應，認為報告可驗證性無法完全採信。 本報系資料照
昨天Youtuber台灣星火發布一部新影片解析，聲稱檢測後加利負責人林明進說法屬實，加利口罩防病毒效果上勝過政府配發的口罩。指揮中心今下午回應，認為報告可驗證性無法完全採信。 本報系資料照

加利科技上月爆用中國製口罩混充實名制口罩，但昨天Youtuber台灣星火發布一部新影片解析，聲稱檢測後加利負責人林明進說法屬實，加利口罩防病毒效果上勝過政府配發的口罩。指揮中心今下午回應，認為報告可驗證性無法完全採信，但是否對其開罰，仍須研議。

加利老闆自稱自家口罩品質比其他國家隊好，指揮中心指揮官陳時中上月四日回應，非法的東西不必再去檢測，強調這已不是品質問題，是破壞民眾對口罩國家隊信心。發言人莊人祥今再次表態，加利進口非醫用口罩混充醫用，流入市面、交給政府徵用，是重大違法事件及行為。

莊人祥表示，經查該名Youtuber所提送紡織研究所檢測的報告，是以個人名義送驗，其一為有carry mask字樣，但看不出產地，無法斷定是加利科技進口中國製口罩或台灣製口罩；另一片口罩有made in Taiwan 字樣，但看不出是何廠商，無法辨別是醫療用或非醫療用。

莊人祥說，該抽驗也未由客觀相關人員共同會辦，認為這一份報告的可驗證性無法完全採信；針對影片中，中國口罩抗病毒勝過台灣口罩的言論是否開罰，莊人祥不願多回應，只說會再研究看看。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 加利

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