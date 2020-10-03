陳時中：台灣與各國超買疫苗 確認安全才施打

衛生福利部長陳時中今天表示，各國都「超買」新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，台灣也不例外，但未來即使取得疫苗，也會等疫苗安全性較明確後才安排施打。

他說，目前各國即使已買到超出需求的量，還是持續買，台灣也不例外，萬一最後每項疫苗都成功，恐怕也會成為大問題。目前中央流行疫情指揮中心專家仍在持續動態討論，希望將這種情形降到最低。

福和會上午舉行2020健保國是論壇，陳時中、福和會理事長林逸民與中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源等與會，討論各國醫療、防疫制度及全民健康保險費率等問題。

陳時中演講中表示，他兼任指揮中心指揮官，防疫工作全年無休，昨天指揮中心和專家更開會開到晚間7時，討論疫苗相關議題，畢竟現在不清楚病毒細節、疫苗效果等，希望持續更完整蒐集情報。

陳時中會後受訪說，台灣買疫苗有多方投資整備，哪個有效、哪個進度快都是關注焦點，須持續蒐集情報，替台灣做最好判斷。

他說，要走過疫情難關，只有藥物與疫苗，藥物可讓罹病者恢復健康，疫苗可讓健康者避免感染，但目前疫苗仍處於高度不確定，只好多方投資，選擇適當的量，確保早點取得疫苗。

陳時中表示，早點取得疫苗，不代表要儘早施打，而是根據疫情決定哪些人優先施打及何時開始施打；部分國家疫情較嚴峻，願冒較高風險盡快接種疫苗，台灣會等疫苗安全性較高時再施打，屆時將由各界專家共同做出最好判斷。