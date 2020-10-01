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搭機赴中國大陸須附陰性證明 莊人祥：應非針對台灣

中央社 / 台北1日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）表示，目前中國共要求全球約150多個國家旅客搭機前提供PCR檢驗陰性證明，應該不是針對台灣，但為何此時才對台灣祭出此政策，他並不清楚。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）表示，目前中國共要求全球約150多個國家旅客搭機前提供PCR檢驗陰性證明，應該不是針對台灣，但為何此時才對台灣祭出此政策，他並不清楚。圖／指揮中心提供

中國昨天宣布12日起從台灣赴陸旅客都須檢附72小時內PCR陰性報告。指揮中心發言人莊人祥今天表示，中國對全球150多個國家都有此要求，應非針對台灣，台灣檢驗量能也沒問題。

中國民航局港澳台辦公室昨天下午宣布，兩岸民眾自10月12日起，搭乘兩岸航班離開及到達大陸，都必須於登機前嚴格查驗3天（72小時）內核酸檢測（PCR）陰性報告。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，目前中國共要求全球約150多個國家旅客搭機前提供PCR檢驗陰性證明，應該不是針對台灣，但為何此時才對台灣祭出此政策，他並不清楚。

根據指揮中心統計，8、9月間，每天平均有500至600多人自台灣出境至中國大陸。

莊人祥說，目前全台共有72家醫院接受民眾自費採檢，每日檢驗量約300件，單日最大檢驗量能為9000件，檢驗量能沒有問題，每次採檢約須自費新台幣5000元至8000元不等。

此外，一名台灣男子9月21日入境廈門後，在8天內6度接受採檢，其中第4次驗出陽性，確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），指揮中心接獲中國通報後立即展開疫調。

莊人祥指出，該男子在台期間幾乎都在家裡和醫院活動，也都有戴口罩。進一步調查發現，33名接觸者當中僅1人出現疑似症狀，採檢結果為陰性。

莊人祥說，該名確診的台灣男子9月30日再次採檢結果又是陰性，且其妻子檢驗結果一直都是陰性，為何唯獨出現1次陽性，令人不解。

新冠肺炎 COVID-19 民航局 廈門

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