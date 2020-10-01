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增1例境外移入 台籍男自印尼返台入境確診
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為本國籍40多歲男性（案515），個案與家人長期居住印尼（前次自台灣出境時間為2019年6月），今年9月29日與家人一同返國。
指揮中心發言人莊人祥表示，個案9月29日登機前無不適症狀，搭機時全程佩戴口罩、防護衣及面罩，個案因途中出現喉嚨痛及輕微咳嗽症狀，且其父親9月25日於當地確診，故入境時主動告知檢疫人員，採檢後前往集中檢疫所隔離檢疫，於今日確診；目前個案住院隔離中，同行家人4人皆檢驗陰性。
指揮中心指出，衛生單位已掌握同班機接觸者共14人，其中前後二排座位旅客及同行家人共5人，列為居家隔離對象，機組員9人因有適當防護，列為自主健康管理對象。
指揮中心統計，國內截至目前累計9萬3914例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9萬2678例排除)，其中515例確診，分別為423例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、24人住院隔離中。
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