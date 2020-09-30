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國內3支新冠肺炎疫苗 皆正式展開臨床試驗
日前衛福部長陳時中在立院備詢才指出，我國疫苗的研發進度不算慢，衛福部食藥署今天便又發布國內新冠肺炎疫苗新進度。繼國光生技、聯亞生技後，高端疫苗也補齊COVID-19候選疫苗第一期臨床試驗計畫的技術性資料，可正式施打於受試者，最快11月底可提第二期臨床試驗計畫。
食藥署藥品組副組長吳明美表示，衛福部8月31日便已有條件核准高端疫苗生物製劑股份有限公司COVID-19候選疫苗第一期臨床試驗計畫，可先收案但須待補齊技術性資料後，才可施打於受試者。
該公司於9月28日補齊要求的技術性資料，經衛生福利部於9月29日審查通過，可正式進入人體一期臨床試驗。
目前國內已有三支疫苗進入第一期臨床試驗，國光生技及高端在台大醫院進行；聯亞生技則在中國醫藥大學附設醫院進行。
吳明美表示，三家疫苗廠所研發的都是蛋白質疫苗，皆須接種2劑，以高端疫苗來說，接種第一劑後須間隔約一個月後再接種第二劑。完成兩劑接種後，還需一個月觀察期，確認疫苗安全性以及中和抗體的生成狀況，因此最快11月底可能提出第二期臨床試驗申請。
至於關國衛院技轉安特羅生技的DNA疫苗，目前則尚未提出第一期臨床試驗計畫書。吳明美表示，目前食藥署仍每周與疫苗廠開會協助並掌握進度。
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