高端疫苗臨床試驗獲准 即起可施打受試者

食藥署今天宣布，高端疫苗公司的新冠肺炎候選疫苗第一期臨床試驗計畫核准通過，此計畫預計收案45人、將和台大醫院合作，是國內第3支進入臨床試驗的新冠肺炎疫苗。

衛生福利部食品藥物管理署8月31日有條件核准高端疫苗生物製劑股份有限公司新冠肺炎的候選疫苗第一期臨床試驗計畫，經補齊相關技術性資料，今天正式通過審查。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻接受中央社記者訪問時說，食藥署8月26日召開「高端疫苗生物製劑股份有限公司COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」，決議8月31日有條件核准臨床試驗案，可開始篩選適合的試驗者。

潘香櫻說，今天正式通過核准後，將可實際施打受試者，是國內第3支進入臨床試驗的新冠肺炎疫苗，預計將與台大醫院合作、收案45人。