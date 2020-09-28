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菲籍移工檢疫期滿確診新冠肺炎 曾有社區活動史

中央社 / 台北28日電

一名菲律賓移工檢疫期滿採檢，確診新冠肺炎。但在採檢結果出爐前，個案已進到社區活動約1.5天時間。疫情指揮中心今天表示，現已改為檢疫期滿前採檢，未來不會發生類似狀況。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣新增3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案，分別為2名從菲律賓來台的菲籍男性及1名從印尼入境的台灣男性。

其中一名確診的菲籍男性，他9月11日從菲律賓搭機來台，機場檢驗結果為陰性，入境至今都無疑似症狀，在集中檢疫期滿隔日（9月26日）再次採檢，並在今天確診，目前住院隔離。

不過，此個案在9月26日採檢完就前往預定工地，距採檢結果出爐，個案在社區有1.5天的活動時間，曾與友人接觸，也曾到社區消費場所。因此匡列接觸者對象包含同車者、同行友人、宿舍接觸者和消費店家的接觸者共39人，其中13人列為居家隔離對象。

莊人祥說，指揮中心在26日發文，要求針對菲籍移工要在檢疫期滿前做採檢，此個案剛好在公文發送後的交界期間，因此個案檢疫期滿後，就以一般自主健康管理，要求戴口罩、不能搭大眾交通工具，據了解，個案也都有遵照規定。

莊人祥表示，從採檢到結果出爐，個案約有1.5天的自由時間，因其與同行友人從早到晚一起活動、吃飯，因此有部分接觸者改列居家隔離；但在消費場域接觸的人，接觸時間短且都有戴口罩。

自9月24日起，自菲律賓入境者，有症狀者會在機場採檢，無症狀不採；一律送集中檢疫，且檢疫期滿前會再採檢。

至於此個案，入境篩檢陰性，但檢疫期滿又變成陽性，莊人祥說，有驗個案的血清抗體，IgM弱陽性、IgG陽性，看起來感染已經2到3週左右，研判入境篩檢的陰性應是偽陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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