不買中國新冠肺炎疫苗 陳時中：對品質抱持懷疑

疫情指揮中心不打算買中國製新冠肺炎疫苗，國民黨籍立委吳斯懷關注。衛福部長陳時中今天說，本來就沒進口中國製血液製劑及疫苗，對其品質抱持懷疑，過去中國疫苗也有出問題。

外界持續關注2019冠狀病毒疾病疫苗研發及取得，目前與台灣簽約的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）平台有數支中國產疫苗。但台灣並沒有核准中國製產品進口，引發外界關注。

中國國民黨籍立法委員吳斯懷上午在立法院社會福利及衛生環境質詢表示，政府宣稱不買中國製新冠肺炎疫苗，但目前COVAX平台有中國疫苗，若屆時中國疫苗品質無虞，台灣卻不買，提醒指揮中心應考量民眾權益審視評估。

陳時中答詢時表示，針對中國製血液製劑和疫苗，不是他個人選擇不要，而是本來就不准進口，過去就如此。對於中國製的品質保持懷疑，因過去中國疫苗也有出過問題。

此外，台灣對抗2019冠狀病毒疾病成績備受國際關注，陳時中多次在公開場合提到，台灣人的氣質、智慧，一起全心抗疫是成功關鍵。

中國國民黨籍立委陳玉珍質詢時說，陳時中宣稱靠台灣人氣質可以打敗病毒，氣質可治百病，「這麼偉大的發明」，防疫成功可得諾貝爾醫學獎。

陳時中答詢時表示，所謂台灣人的氣質是指靠全民共同努力，可以對抗病毒；並謝謝陳玉珍注意到相關訊息。