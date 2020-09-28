快訊

項目不清！衛福部紓困52億被疑蘇揆小金庫 綠委都開砲

「全面戰爭」總動員？亞美尼亞－亞塞拜然邊境交戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不買中國新冠肺炎疫苗 陳時中：對品質抱持懷疑

中央社 / 台北28日電
衛福部長陳時中28日上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會進行業務報告並備詢。 中央社
衛福部長陳時中28日上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會進行業務報告並備詢。 中央社

疫情指揮中心不打算買中國製新冠肺炎疫苗，國民黨籍立委吳斯懷關注。衛福部長陳時中今天說，本來就沒進口中國製血液製劑及疫苗，對其品質抱持懷疑，過去中國疫苗也有出問題。

外界持續關注2019冠狀病毒疾病疫苗研發及取得，目前與台灣簽約的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）平台有數支中國產疫苗。但台灣並沒有核准中國製產品進口，引發外界關注。

中國國民黨籍立法委員吳斯懷上午在立法院社會福利及衛生環境質詢表示，政府宣稱不買中國製新冠肺炎疫苗，但目前COVAX平台有中國疫苗，若屆時中國疫苗品質無虞，台灣卻不買，提醒指揮中心應考量民眾權益審視評估。

陳時中答詢時表示，針對中國製血液製劑和疫苗，不是他個人選擇不要，而是本來就不准進口，過去就如此。對於中國製的品質保持懷疑，因過去中國疫苗也有出過問題。

此外，台灣對抗2019冠狀病毒疾病成績備受國際關注，陳時中多次在公開場合提到，台灣人的氣質、智慧，一起全心抗疫是成功關鍵。

中國國民黨籍立委陳玉珍質詢時說，陳時中宣稱靠台灣人氣質可以打敗病毒，氣質可治百病，「這麼偉大的發明」，防疫成功可得諾貝爾醫學獎。

陳時中答詢時表示，所謂台灣人的氣質是指靠全民共同努力，可以對抗病毒；並謝謝陳玉珍注意到相關訊息。

新冠肺炎 COVID-19 吳斯懷 陳時中 疫苗

延伸閱讀

含萊劑豬肉安全？ 蔣萬安四問陳時中「為什麼」機關團膳禁用

英系助操盤選北市長？ 陳時中：和派系往來不多

簽了約還不知COVAX候選疫苗是哪些？陳時中口誤

美豬開戰…蔣萬安排定 陳時中本周兩度備詢

相關新聞

國產新冠肺炎疫苗 衛福部：最快110年第2季上市

新冠肺炎衝擊各產業，立法院財政等委員會聯席會議今天審查紓困追加預算案；國民黨立委賴士葆詢問國產疫苗何時可以上市，衛福部次...

明秋新冠疫苗覆蓋率六成？陳時中：就算買不到也比現在好

衛福部長陳時中昨出席防疫獎章頒獎典禮感性表示，「台灣人氣質好，靠著我們的氣質可以打敗病毒」，今立法院衛環委員會首次開會，...

不買中國新冠肺炎疫苗 陳時中：對品質抱持懷疑

疫情指揮中心不打算買中國製新冠肺炎疫苗，國民黨籍立委吳斯懷關注。衛福部長陳時中今天說，本來就沒進口中國製血液製劑及疫苗，...

國內新增三名新冠肺炎境外個案 14時指揮中心說明

國內再增新冠肺炎境外移入確診，中央流行疫情指揮中心今宣布新增三例境外移入個案，截至今天我國累計確診個案共計513例。

簽了約還不知COVAX候選疫苗是哪些？陳時中口誤

中央流行疫情指揮中心9月18日與「疫苗全球取得機制(COVAX)」簽約，面對外界關切能取得疫苗之進程，指揮官陳時中昨表示...

世衛大會11月復會 我拚觀察員

世衛大會（ＷＨＡ）十一月九日復會，將處理台灣參與提案。外交部昨再次呼籲世界衛生組織（ＷＨＯ）正視台灣人民參與權利，完整接...

不買陸製疫苗 我考慮自建冷鏈

台灣與疫苗全球取得機制（COVAX）簽約購買新冠疫苗，強調不買中國製疫苗，非中國製疫苗又有運送冷鏈問題。衛福部長陳時中昨...

【重磅快評】台灣人用氣質打敗病毒？陳時中真的太OVER

世界各國搶購疫苗，台灣也與疫苗全球取得機制（COVAX）簽約購買，但衛福部長陳時中說我們不買中國大陸製疫苗，使得我們目前...

蘇貞昌讚台是亂世福地 蔡英文：三大優勢讓台灣最安全

中央流行疫情指揮中心今舉辦防疫紀錄片首映暨防疫獎章頒獎典禮，行政院院長蘇貞昌看完紀錄片後致詞時表示，凡走過必留下痕跡，紀...

防疫獎章頒獎 陳時中：台灣人氣質好可以打敗病毒

中央流行疫情指揮中心今舉辦防疫紀錄片首映暨防疫獎章頒獎典禮，衛生福利部部長陳時中看完紀錄片後致詞時表示，防疫是跟看不見的...

疫苗怎麼買？ 陳時中：不買中國製、冷鏈都會準備好

世界各國都部署疫苗搶購計畫，台灣日前也與疫苗全球取得機制（COVAX）簽約購買疫苗，不過其中有過半疫苗是中國製，其他非中...

圖表／「台灣輸出病毒」累計38例 自台出境菲律賓最大宗

迄今我國已經累計38例輸出確診個案，陳時中表示，相關個案並未在台灣引起群聚感染案例，對於國外部分採檢結果抱持懷疑，但仍會持續追蹤接觸者健康狀況。

熱門新聞

不滿被矮化 陳其邁串連六都市長發聲明籲改正國籍名

黨慶音樂會舉旗「光復香港」被維安制止 民進黨急溝通

51％盼「台灣前途」維持現狀 西進意願溜滑梯

全球市長聯盟矮化台灣 吳釗燮：已更正 我們爭取成功了

陳其邁以5年前網頁批矮化台灣 高巿府：韓國瑜不重視

遠見大調查／縣市總體競爭力：新竹市奪冠成黑馬、北市首度落居第二

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。