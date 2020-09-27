防疫獎章頒獎 陳時中：台灣人氣質好可以打敗病毒

中央流行疫情指揮中心今舉辦防疫紀錄片首映暨防疫獎章頒獎典禮，衛生福利部部長陳時中看完紀錄片後致詞時表示，防疫是跟看不見的敵人在打仗，用有限的科學證據和能力去對抗疫情，維持謙卑和戒慎恐懼的態度去因應變化。他特別以台語表示，「台灣人真福氣，現在成功，還要繼續拼，台灣人氣質好，靠著我們的氣質，可以打敗病毒。」他也特別感謝專家團隊，以及總統和行政院院長對專業團隊的領導和信賴。

指揮中心以「民主防疫 感謝有你」為題，於圓山大飯店舉行「武漢肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮」，由蔡英文總統親自頒發「防疫獎章」予全國44位對防治工作卓有貢獻的個人與團體代表，感謝這些在民間默默協助的幕後防疫英雄，義無反顧地在各行各業努力，為全民編織起縝密的防疫網絡，守護家園，為台灣在全球疫情浪潮之中，創造珍貴又安定的力量。