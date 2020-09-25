聯亞新冠肺炎疫苗臨床試驗獲准 即起可施打受試
食藥署今天宣布核准聯亞生技的新冠肺炎疫苗臨床試驗計劃，即起可施打受試者，是國內繼國光生技後，第二家展開臨床試驗的生技業者，預計收案40至60人。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發全球競速，衛生福利部食品藥物管理署今天宣布核准聯亞生技開發股份有限公司COVID-19候選疫苗第一期臨床試驗計畫。
食藥署藥品組科長張連成接受記者訪問時表示，衛福部前8月28日已有條件核准聯亞生技的疫苗臨床試驗計劃，可開始篩選適合的受試者，但仍須補足技術性資料才可實際施打受試者，該公司於9月21日已補齊相關資料，今天正式通過，可展開臨床試驗。
張連成說，聯亞生技是國內第二家進入臨床試驗的生技業者，預計和中國醫藥大學附設醫院合作，收案40至60人。
張連成指出，高端疫苗公司日前已獲有條件核准，目前仍在補足安全性等相關資料；至於已經展開臨床試驗的國光生技，相關試驗仍在收案、進行中，暫無新進度可說明。
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