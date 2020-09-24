屏東贈秘魯2500個抗疫防護箱 當地市長致謝

秘魯新冠肺炎疫情嚴重，屏東縣政府寄2500個抗疫防護箱給秘魯，屏東縣長潘孟安也錄製一段影片問候，秘魯米拉弗洛雷斯區市長莫里納今天舉辦捐贈記者會，感謝屏東的協助。

屏東縣政府透過研發製作抗疫防護箱的花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇與秘魯醫師協會聯繫捐贈事宜後，8月初寄出抗疫防護箱，希望能即時支援當地醫療機構，降低醫療人員治療時感染風險。

縣府表示，屏東縣政府捐贈2500個TAIWAN BOX抗疫防護箱給秘魯，主要是根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至8月28日秘魯新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）有62萬1997例確診、2萬8277例死亡，在全球20個疫情最嚴重國家中居冠，甚至超越美國、巴西和墨西哥。

潘孟安特別錄製一段影片，問候遠在南美洲的秘魯人民，強調屏東是地球公民的一份子，期待盡一份力量，讓世界更美好。

秘魯9月收到屏東縣捐贈的抗疫防護箱後，米拉弗洛雷斯區市長莫里納（Luis Molina）於台灣時間24日上午7時舉辦捐贈記者會感謝屏東的協助，前任副總統康塞克（Raul Diez Canseco）也出席。

潘孟安強調，雖然台灣已進入後疫情時期，但國際疫情一日未控制，難保不會反撲回台灣，屏東作為地方政府，儘管資源有限，仍希望拋磚引玉，提供國際援助，讓「Pingtung can help」力量傳揚出去。

縣府表示，縣府從今年5月起陸續捐贈包括拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套及TAIWAN BOX等防疫物資給日本、美國及秘魯等國家城市，這些物資都是向企業界募款購買，縣府自籌運費寄出。

縣府指出，在寄送防疫物資時，並沒有要求任何回報，但至今已收到超過百封感謝信函，這些善意的回應，絕不是金錢所能衡量，屏東將繼續和全球一起抗疫。