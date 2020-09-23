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菲律賓屢揪自台入境新冠肺炎陽性 專家抱持懷疑

中央社 / 台北23日電
菲律賓突然暴增多例自台入境陽性個案，張上淳表示，「專家眼中抱持有點懷疑態度」，可以持續追蹤、了解最後結果。圖為旅客通過桃機第二航廈長廊。圖／聯合報系資料照
菲律賓突然暴增多例自台入境陽性個案，張上淳表示，「專家眼中抱持有點懷疑態度」，可以持續追蹤、了解最後結果。圖為旅客通過桃機第二航廈長廊。圖／聯合報系資料照

菲律賓驗到自台入境的新冠肺炎陽性個案，一口氣暴增18例。專家張上淳說，菲律賓相較於其他國家，驗到自台灣入境的陽性率高出數十至數百倍，對此無法理解。

中央流行疫情指揮中心今天表示，近期分別接獲菲律賓及日本官方透過國際衛生條例國家對口（IHRNational Focal Point），以及民眾主動通報，共18名菲律賓籍民眾及1名日本籍民眾自台灣返回母國時，檢出（COVID-19，俗稱新冠肺炎）陽性。

指揮中心發言人莊人祥表示，經分析發現，6月1日至9月20日從台灣出境到鄰近國家檢驗陽性率，菲律賓累計檢出25例，陽性率達0.48%（8月0.39%、9月2.00%），明顯高於從台灣到中國大陸的境外陽性率0.005%及到日本的0.055%。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會表示，從今年6月開始陸續傳出台灣出境到周邊國家被驗出陽性個案，台灣都會先認定是否本土有狀況，抱持懷疑態度進行疫調。到目前為止的個案接觸者採檢都是陰性、抗體也是陰性，且追蹤14天也都沒有症狀。

張上淳說，先前11個境外被驗出的個案中，經專家小組研判，有5例是偽陽性、有3例是在當地感染機會大；有1例是在美國感染機會大，且這些個案在台灣都沒有造成傳播。

至於菲律賓突然暴增多例自台入境陽性個案，張上淳表示，「專家眼中抱持有點懷疑態度」，可以持續追蹤、了解最後結果。

張上淳會後受訪時表示，台灣出境到其他國家，菲律賓驗出的陽性率比其他國家高出數十、數百倍，「無法理解」。

莊人祥先前曾在記者會表達對菲律賓入境篩檢準確度的疑慮，他下午在記者會表示，經詢問菲律賓採檢相關事宜，答案都很模糊，其檢驗外包紅十字會、實驗室有認證，但有關判定的問題都沒回覆，會持續了解。

新冠肺炎 COVID-19 菲律賓 張上淳

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