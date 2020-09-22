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高雄婦上海返台居檢猝死採檢出爐 莊人祥：採檢為陰性
今高雄傳出一名婦人本月16日從上海搭機返台，居家檢疫第5天發生猝死事件，檢警相驗與進行新冠肺炎採檢後結果出爐。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，在下午疾管署疫報記者時表示，該婦女新冠採檢結果為陰性。
據了解，該案為住在高雄市林園區40多歲婦人，平日於國外工作，本月16日自上海搭機由小港機場入境返台，於自宅進行14天居家檢疫，居檢期間為一人獨居。
該婦人昨日人居檢第5天時，清潔隊員要收垃圾，但無法聯繫她，由消防人員著防護衣進入後，發現婦人已死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，已報請地檢署進入司法相驗流程，同時進行新冠肺炎病毒採檢。
莊人祥說，該婦人採檢結果為陰性。他並解釋，並不是居家檢疫死亡者都一定跟新冠肺炎有關，因該婦人是意外死亡，會有檢警單位對遺體做檢視，再看是否為疑似病例而通報，而因現正值新冠期間，所以大都會做採檢。
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