快訊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

澎湖飲料店上周被國軍臨時棄單 蔡總統今爆買150杯送暖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海返台女子居家檢疫期間身亡 初估無他殺嫌疑

中央社 / 高雄22日電
高雄市衛生局公布林園區居家檢疫死亡個案處置時序過程。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布林園區居家檢疫死亡個案處置時序過程。圖／高雄市衛生局提供

一名居住林園區的女性，16日自中國上海返回高雄，依規定居家檢疫，21日下午被發現在自家檢疫期間身亡，市府衛生局長黃志中今天表示，現場初步評估無他殺嫌疑。

衛生局今天指出，40多歲的女性16日自上海搭機由高雄入境返回林園區自宅，依規定要進行14天居家檢疫。

衛生局說，期間里幹事依規定執行例行性訪查，個案並未向里幹事敘述身心病痛或困擾等；不過昨天下午收集垃圾的專人於前往服務時發現她未應門，多次聯繫於是通報，於下午3時許破門進入，發現女子已經明顯身亡。

黃志中上午指出，現場初步評估無他殺嫌疑，此案報高雄地檢署，後續進入司法相驗流程，將等檢察官相驗及採檢送驗結果，進行遺體處置。

經衛生局初步評估，個案居家檢疫期間獨居於老家自宅，其居住場所符合一人一室一衛浴，檢疫期間也常與居住於外縣市的案姊電話聯繫，21日晚間已由轄區衛生所協助並指導家屬進行居家環境清消工作。

衛生局提醒，民眾因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）居家檢疫者務必落實14天檢疫，嚴禁外出，檢疫期間如出現疑似症狀或有醫療需求，都可透過里幹事或撥打723-0250防疫專線，由衛生局安排後送就醫及採檢。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

特派員在現場／A股潛力 磁吸台商

台商返台檢疫有家住不得 警助夫妻進防疫旅館安身

返台居家檢疫天花板坍塌 警幫入住防疫旅館

加利口罩換裝販售 陳其邁要求查察

相關新聞

高雄婦上海返台居檢猝死採檢出爐 莊人祥：採檢為陰性

今高雄傳出一名婦人本月16日從上海搭機返台，居家檢疫第5天發生猝死事件，檢警相驗與進行新冠肺炎採檢後結果出爐。中央流行疫...

高雄居家檢疫死亡 陳其邁：未來將增加溫暖關懷

高雄市林園區一名40多歲婦女在自陸返台居家檢疫期間猝死，市長陳其邁說，高雄居家檢疫者約2千多人，未來會努力增加人力，給予...

自陸返台婦人居檢期間猝死 衛生局長：強化身心關懷

高雄市林園區一名40多歲婦女在自陸返台居家檢疫期間猝死，檢方今採檢調查死因。高雄市衛生局長黃志中表示，個案有慢性病史，但...

上海返台女子居家檢疫期間身亡 初估無他殺嫌疑

一名居住林園區的女性，16日自中國上海返回高雄，依規定居家檢疫，21日下午被發現在自家檢疫期間身亡，市府衛生局長黃志中今...

自陸返台居檢期間死亡第二起 高雄林園猝死婦人今採檢

高雄市林園區一名40多歲女性9月16日因自上海搭機由高雄國際機場入境，回林園區自宅進行14天居家檢疫。個案申請居家檢疫期...

境外移入增2例 印緬返國確診

中央流行疫情指揮中心昨天公布，國內新增兩例境外移入新冠肺炎個案，為廿多歲男性及卅多歲男性，均為本國籍，分別自印尼及緬甸返...

泰博新冠肺炎病毒抗體快篩試劑 獲TFDA製造許可

泰博（4736）今(21)日宣布取得台灣衛福部食藥署核發新冠肺炎病毒抗體快速檢驗試劑GMP製造許可，繼15日新冠抗原快速...

案509緬甸返台確診與案501相關？ 莊人祥：2人沒關係

中央流行疫情指揮中心今宣布新增2例境外移入，分別為從印尼、緬甸返台確診的案508、509。由於日前案501和案505都是...

非國家隊口罩是否可自蓋雙鋼印？莊人祥：目前不行

本月初爆發加利科技買中國口罩混充國家隊事件後，包括豪品等國家隊廠商也出現混充口罩或被仿冒等爭議，疾管中心也因而祭出「雙鋼...

境外移入再增2例 2台男赴印、緬工作返國後確診

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例境外移入新冠肺炎個案，為20多歲男性（案508）及30多歲男性（案509），均為本...

「台灣輸出病毒」連環爆！今增2例 自台出境日本、越南確診

新冠肺炎疫情持續延燒，我國新增確診病例為487人，死亡7人。但自台灣出境的各國民眾陸續傳出返國後確診案例，令人憂心匆匆，自台灣回到各國的民眾自6月起即傳有人確診，8月有激增的態勢，原有12位病例疑似為「台灣輸出病毒」個案；但後中央指揮中心釋疑，包括8月比利時籍工程師、香港中年婦女，越南移工，及赴上海的國人，共4人經查後分別因早已感染、在該國居家檢疫時逃逸、證實被當地居家檢疫者感染、疑似為偽陽性等原因而排除在外；目前「台灣輸出病毒者」迄今仍為8例。

公衛一言堂 深綠逆時中也被全面圍剿

彰化縣政府與台大公衛學院合作的「新冠肺炎血清抗體萬人檢測計畫」，連日來引發熱烈討論，然而意見越來越趨極端，不只彰化縣政府與台大公衛學院承受了極大的壓力，連持平報導的媒體都遭到抹黑與攻擊...

熱門新聞

自陸返台居檢期間死亡第二起 高雄林園猝死婦人今採檢

彭博：全球2020年運勢最順遂總統 蔡英文想靠經貿換協防

共機再擾台 陸方：不存在所謂海峽中線

獨／水利會官派成立農田水利署 農委會人事異動

共軍欲奪台海制空權 前空軍副司令：國軍兵力結構扭曲待改革

中共兩架運八反潛機侵我西南防空識別區 空軍緊急起飛驅離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。