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因世衛難買到疫苗？ 陳時中：COVAX被政治影響少

中央社 / 台北15日電
指揮中心指揮官陳時中今天說，COVAX沒有先後排名，且被政治影響相對少。聯合報記者簡浩正／攝影
指揮中心指揮官陳時中今天說，COVAX沒有先後排名，且被政治影響相對少。聯合報記者簡浩正／攝影

外界質疑台灣與世衛關係差，在新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）裡排名至少166名，恐難取得疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天說，COVAX沒有先後排名，且被政治影響相對少。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日受訪時表示，近期將與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，確保台灣能公平公正分配到一定疫苗採購。

COVAX是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防治工具加速取得機制（Access to COVID-19 ToolsAccelerator）之下負責疫苗的單位，由全球疫苗與預防注射聯盟 （Global Alliance for Vaccines andImmunisation, GAVI） 、流行病防範創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations,CEPI）及世界衛生組織（WHO）共同主導，宗旨在加速推動COVID-19疫苗的研發及生產，並確保世界各國可公平取得疫苗。

消息一出，有專家質疑全球疫苗大廠生產的疫苗直到2024年前都不夠用，即便加入COVAX排名至少也在166名之後。

陳時中上午出席衛福部活動前接受媒體聯訪時表示，COVAX沒有先後排名，只有截止點，會在平台裡做公平分配，台灣選擇「選擇性契約」，將選擇品牌作為必要的條件，未來分配問題還有很多談判要進行；此外，台灣與國際各大廠持續洽談中，國內也持續輔導，希望國內疫苗廠可以做出國產疫苗。

有媒體詢問，世界衛生組織（WHO）是主導COVAX的單位之一，但台灣與WHO關係差，是否影響疫苗購買。

對此，陳時中說，WHO有些地方沒做好，有些地方仍維持公平平台，他認為COVAX被政治影響相對少。

新冠肺炎 COVID-19

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