因世衛難買到疫苗？ 陳時中：COVAX被政治影響少

外界質疑台灣與世衛關係差,在新冠肺炎疫苗全球取得機制(COVAX)裡排名至少166名,恐難取得疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天說,COVAX沒有先後排名,且被政治影響相對少。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日受訪時表示,近期將與新冠肺炎疫苗全球取得機制(COVAX)簽約,確保台灣能公平公正分配到一定疫苗採購。

COVAX是2019冠狀病毒疾病(COVID-19)防治工具加速取得機制(Access to COVID-19 ToolsAccelerator)之下負責疫苗的單位,由全球疫苗與預防注射聯盟 (Global Alliance for Vaccines andImmunisation, GAVI) 、流行病防範創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations,CEPI)及世界衛生組織(WHO)共同主導,宗旨在加速推動COVID-19疫苗的研發及生產,並確保世界各國可公平取得疫苗。

消息一出,有專家質疑全球疫苗大廠生產的疫苗直到2024年前都不夠用,即便加入COVAX排名至少也在166名之後。

陳時中上午出席衛福部活動前接受媒體聯訪時表示,COVAX沒有先後排名,只有截止點,會在平台裡做公平分配,台灣選擇「選擇性契約」,將選擇品牌作為必要的條件,未來分配問題還有很多談判要進行;此外,台灣與國際各大廠持續洽談中,國內也持續輔導,希望國內疫苗廠可以做出國產疫苗。

有媒體詢問,世界衛生組織(WHO)是主導COVAX的單位之一,但台灣與WHO關係差,是否影響疫苗購買。

對此,陳時中說,WHO有些地方沒做好,有些地方仍維持公平平台,他認為COVAX被政治影響相對少。