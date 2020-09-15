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評／逐網路而居：疫病與資訊時代 「數位遊民」非空想

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居檢受桃警關心 美籍男讚台灣全球最安全

中央社 / \桃園15日電

美籍男子費伊日前寫信並錄製影片，感謝在居家檢疫期間關懷他的桃園市警局蘆竹分局巡官林于婷，除了讚嘆防疫包，也稱讚台灣防疫專業「是全世界最安全的地方」。

桃園市政府警察局蘆竹分局表示，費伊George Fay是美國公民，但持有台灣外僑居留證，今年3月21日入境台灣，由於當時正值2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情高峰，費伊因此按照法令規定實施居家檢疫14天。

居家檢疫期間，蘆竹分局防治組巡官林于婷每天都會致電關懷費伊，讓他備受感動，因此日前特地寫了一封電子郵件及錄製一段影片感謝林于婷。

林于婷接受媒體訪問時表示，對費伊的印象是一名彬彬有禮的紳士，由於她過去也有在美國就學過，因此兩人會分享在美國生活經驗，兩人也會聊台灣的時事，並規劃他隔離結束後可以觀光的地方，「讓他對未來感到希望」。

費伊在信中表示，他能舉出3個留在台灣的理由，除了他喜歡台灣、娶了台灣人之外，「台灣是這個世界上最安全的地方」。

他今年3月中因商務原因從韓國入境台，台灣的機場防疫非常仔細且專業，在他14天的隔離期間，台灣的「防疫包」也幫助他適應隔離。

他也稱讚蘆竹分局的巡官林于婷Miss Christine很友善、專業，在隔離期間每天致電他，關心他的身體狀況是否出現症狀等，很幸運的他沒有出現任何症狀。

費伊表示，在台灣檢疫期間經驗，以及台灣警察留給他的印象很美好，感謝他們讓這段艱困時期變得至少可以控制，也讓台灣成為這個世界上最安全的地方，謝謝台灣。

林于婷也說，過去也承辦過一家人居家檢疫，由於彼此互動時會說西班牙語，因此對方還熱情地邀請她在他們居家檢疫結束後一起吃飯，他們也能教她更多西班牙語。

新冠肺炎 COVID-19

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