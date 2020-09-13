高雄婦居檢期間死亡已採檢 指揮中心：一知結果就公布

高雄美濃50多歲台籍婦人昨被發現在家中死亡，檢方今上午完成遺體採檢，以釐清死因是否與新冠肺炎有關。中央流行疫情指揮中心表示，採檢已完成，晚些若得知結果會隨即公布。

該名婦人因工作關係前往南京，8月30日從小港機場返台入境，因北部住家環境空間不足，無法執行居家檢疫，所以到美濃暫居弟弟家。在居家檢疫的13天時發生憾事。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名婦人的採檢已完成，結果等待地方回報，期待傍晚前能出爐，晚些若提早得知結果會隨即公布；倘若真確診，會進行疫調，接觸過死者的相關親屬須居家隔離，而在採驗人員部分，若都已做好充分防護，則不需居家隔離。

另外，在全球新冠疫苗供應平台（COVAX）方面，指揮官陳時中昨出席活動時受訪表示，近期將與COVAX簽約，確保台灣能公平公正分配到一定疫苗採購，談判會選擇對台灣最有利方式。

但COVAX是WHO為首，是否擔心與WHO交惡可能影響談判結果？莊人祥表示，因現正處新冠肺炎大流行期，而新冠疫苗供應平台是一個公正平台，標榜疫苗公平分配，應並非說是非WHO參與國就不能參與，會在疫苗安全量產的情況下，提供給各國家，我國也跟其他國家一樣的方式。