抗體研究倫理爭議 彰化和台大公衛各說各話

彰化衛生局血清抗體研究倫理爭議未解，衛福部次長石崇良今天說，已收到彰化衛生局資料，其宣稱研究是配合台大公衛，因此沒做倫理審查。雙方說法還是兜不攏，尚待調查。

台大公衛學院教授詹長權、陳秀熙與彰化衛生局長葉彥伯8月27日公布彰化新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）血清抗體檢驗初步結果，證實台灣社區很安全。但相關倫理爭議至今未解。

衛生福利部、科技部、教育部等跨單位調查抗體研究爭議；衛福部上週也要求彰化衛生局需提出抗體研究計畫內容和倫理委員會（IRB）審查、受檢民眾知情同意書等，以助釐清事實真相。

不過，石崇良接受媒體聯訪時表示，10日已收到彰化衛生局送來的資料，但初步看來仍是羅生門，如採血程序、依據、檢體如何處理等，雙方說法都兜不攏，後續將再邀集台大公衛、彰化衛生局、基層執行人員當面說明。

石崇良表示，目前彰化衛生局的說法，是配合台大公衛執行研究，所以衛生局沒有做倫理審查。送過來的知情同意書也都很簡略。

此事調查已久，石崇良表示，目前工作是防疫優先，彰化抗體研究已經是過去式，且基本上接受採血者的權益和安全都沒問題，調查結果不是現在的優先事項，但在年底前一定會調查清楚。