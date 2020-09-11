男子菲律賓染疫返台又確診 不排除二度感染

台灣今天新增2例新冠肺炎菲律賓境外移入，且兩案都非典型。其中一案是台灣男性，在菲律賓就曾染疫且二採陰出院，入境台灣再度確診，不排除二度染疫但無法證明。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，都從菲律賓來。一案為菲律賓籍女性，搭機時已懷孕36週，備有登機前3天陰性證明，入境台灣採檢也是陰性，但日前在集中檢疫所因有急產徵兆送醫，生產前再採檢，產後結果出爐，確診新冠肺炎，為台灣首例檢疫期產子又確診個案。

新生兒的採檢結果預計12日出爐；與菲籍女子同行的另一名孩子，採檢結果是陰性。

另一確診個案為60多歲男性，他今年1月到菲律賓工作，7月14日發燒、乾咳、背痛，在菲律賓就醫採檢，結果確診。經治療且在7月31日及8月7日兩次採檢都陰性後出院，至今都沒有不適症狀。

不過，個案9月9日回台，入境採檢後到集中檢疫所，結果又確診，目前住院隔離中。

指揮中心發言人莊人祥說，今天兩個案子都非典型，菲籍女子都無症狀、因急產待產採檢才確診，至今無症狀。台籍男子從染疫時序看，有可能是先前染疫，病毒還沒完全清除，因之前台灣也有個案80餘天仍能驗出陽性，此個案才不到60天，也可能是在陰陰陽陽階段。

但莊人祥說，也不排除是首次感染後痊癒，又再度感染，但因無法比對上次菲律賓病毒培養的結果，很難證明。