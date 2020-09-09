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歡送入伍含有接觸史役男 市府：黃敏惠全程戴口罩

中央社 / 嘉義市9日電
市長黃敏惠與役男接觸，全程戴口罩且在戶外，無須自主管理。圖／市府提供
市長黃敏惠與役男接觸，全程戴口罩且在戶外，無須自主管理。圖／市府提供

嘉義市昨天一名役男到嘉義縣中坑營區入伍，因接觸國外返台哥哥，不符軍方規定，與役男同車30名新兵隔離14天；市長黃敏惠與役男接觸，全程戴口罩且在戶外，無須自主管理。

嘉義市民政處兵役行政科長蕭永和今天表示，昨天有104名役男到嘉義縣大林鎮中坑營區入伍，昨天請役男到市立體育場集合，有向役男宣導需通報是否有接觸入境未滿21天的人士。

蕭永和指出，同時逐一量測體溫、目測役男是否有咳嗽、過敏或者呼吸道感染等症狀，並請役男填寫自主健康關懷表，這名役男填寫並沒有接觸。役男昨天2次量體溫都沒有超過攝氏36.5度，也沒有咳嗽等症狀。

蕭永和表示，軍方防疫規定，役男若接觸到返國未滿21天的民眾，則拒絕入營，這名役男一直到了營區，才承認曾接觸從國外返台的哥哥。軍方將與役男同車的30名新兵全部在營區隔離14天，期間不必操練，一樣有算役期。這名役男則家屬帶回，擇期再辦理入伍。

嘉義市西區公所兵役課也派人前往役男家中訪視，役男胞兄有獨立衛浴及房間，役男本身沒有與胞兄實際接觸。

嘉義市衛生局疾病管制科長黃露葵表示，役男胞兄於9月4日自西班牙經土耳其入境，自行在住家執行居家檢疫，家人安排有獨立衛浴的房間，期間未與家人共餐，如有短暫接觸均全程佩戴口罩。

黃露葵指出，因役男胞兄是居家檢疫的身分，並非確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案，因此，相關親屬或接觸者（包括他的弟弟），不需要執行居家檢疫或自主健康管理措施。

黃露葵說，役男胞兄在居家檢疫期間，有遵守居家檢疫相關規定，且這名役男在集合時，體溫為36.5度，沒有發燒與其他症狀，黃敏惠與役男接觸時，全程均配戴口罩，且是在戶外通風處，接觸時間極為短暫（小於15分鐘），因此，黃敏惠目前不需要接受居家檢疫或自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19 役男 居家檢疫 黃敏惠

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