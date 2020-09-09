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康軒董座趴趴走沒人發現？陳宗彥：不帶手機規避

中央社 / 台北9日電
康軒文教集團董事長李萬吉。 圖／聯合報系資料照片
康軒文教集團董事長李萬吉。 圖／聯合報系資料照片

康軒董事長李萬吉居家檢疫期間違法外出趴趴走，卻未被發現。指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，該董座刻意不帶手機外出，以規避電子圍籬監測，呼籲民眾守規矩。

康軒文教集團董事長李萬吉9月5日晚間從中國大陸返台，卻被爆料未依照居家檢疫規定私自外出，新北市衛生局表示，綜合考量個案外出次數、時間、地點及未戴口罩等風險危害情形，預計對李萬吉裁罰新台幣50萬元，已於昨日晚間送集中檢疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，近來有名董事長在居家檢疫期間趴趴走，新北市衛生局雖已開出50萬元罰單，還是呼籲返國民眾無論如何都不能外出，除非特別允許、特殊情況，不然一定要進行14天居家檢疫及7天自主健康管理，否則裁罰最高100萬元。

根據衛生局說法，該名董事長居家檢疫期間曾外出2次，但卻沒有人發現，媒體詢問是否代表防線不夠嚴謹。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，警政、民政系統關懷力道從未改變，採早晚關懷，電子圍籬系統也持續運作。據了解，該名董事長刻意將手機放在家裡，規避電子圍籬管制。

陳宗彥說，手機放家裡、關機都是居家檢疫者規避監測的常用手法，但並不常見，從實施入境居家檢疫以來，全台已有超過27萬名民眾進行居家檢疫，違規比例不到千分之3.5，不應因國內風險低，在居家檢疫期間就不遵守規定。

由於該董事長在居家檢疫期間趴趴走，附近居民是否該特別注意防疫。指揮中心發言人莊人祥表示，個案非確定病例，實務上不需要做任何處理，民眾如果不放心，可以進行自主健康管理，但若個案確診武漢肺炎，就會要求接觸者隔離。

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