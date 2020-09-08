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連續五天傳新冠肺炎個案 女台商法國工作染疫返台確診
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今公布，我國再增加1例新冠肺炎境外移入個案，為本國籍20多歲女性(案495)，長期在法國工作(前次自台灣出境時間為2019年12月)，今(2020)年9月6日獨自返國。這已經是連續第五天國內傳出境外個案。
莊人祥表示，法國目前確診32萬8000例個案，疫情持續升溫，個案8月30日出現頭痛、肌肉痠痛等症狀，曾於法國當地就醫卻診斷為流感，經服藥後症狀改善。
莊人祥說，個案9月6日返國入境時，因流鼻水症狀，主動向機場檢疫人員通報，經安排採檢後前往集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離治療中。
莊人祥指出，個案於搭機期間及入境後均有佩戴口罩，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共32人，其中前後二排座位旅客21人列為居家隔離對象，機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。
指揮中心統計，國內截至目前累計8萬8748例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8萬7674例排除)，其中495例確診，分別為403例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、13人住院隔離中。
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