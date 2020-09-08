新冠肺炎疫苗 陳時中：110年春季評估緊急授權否
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，如果新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發進度順利，明年春季會根據疫情和國際情況，評估緊急授權必要性。
不過，他說，必要性會從預防、安全與有效綜合判斷，但目前國際還沒定論疫苗有效性、時程，大部分藥廠還沒做完第三期（臨床試驗）。
台灣已有3支疫苗進入臨床試驗，國家衛生研究院主導的DNA疫苗可望今年底進入臨床試驗。
陳時中上午出席護理志工活動前受訪表示，如果疫苗研發進度順利，明年春季會有疫苗完成第二期臨床並進行第三期。
如果疫苗取得緊急授權，完成第二期臨床試驗後即可生產應用，但仍須同時進行第三期臨床試驗。
至於未來如果有疫苗，施打對象優先順序部分，陳時中說，會從國民安全、醫療機構安全與接軌世界面向考慮。
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