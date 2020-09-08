歌迷全程戴好口罩！TIME專文報導台灣萬人演唱會 靠4關防疫

8月8日晚上，歌手周興哲在小巨蛋舉辦萬人演唱會，這不是一般的演唱會，而是疫情期間「全世界首場超過萬人的大型演唱會」。

美國《時代雜誌》（TIME）特別專文報導，在各國還因疫情禁止大型活動時，台灣因防疫有成，解封舉辦萬人演唱會，同時搭配防疫策略，讓娛樂的同時仍能兼顧健康安全。

當天演唱會晚上7點半開始，6點即開放入場，民眾需要通過4道防疫關卡：

1. 工作人員協助檢視是否有攜帶身分證或隨行碼（myCode）。

2. 透過場館實名制登錄APP掃描身分證或隨行碼，記錄個人聯絡資訊，以及掃描入場券QR code以記錄座位。

3. 測量體溫、手部酒精消毒，以及檢查口罩。

4. 撕票券入場。

為使入場流程更加順利，活動當日現場也加強宣傳，於捷運站採光罩、場館周圍各出入口、壁面都可看到申請隨行碼之文宣，現場還有穿著隨行碼的工作人員協助申請。

台北市政府在場館逐步解封的同時，即由資訊局建置統——實名制系統，以供台北市所屬場館使用。

民眾無須在進入每個場館重新填資料，只要上網登記訂取得myCode條碼後，進場前給工作人員掃描，資料將加密上傳，並統一加密封存於台北市政府雲端資料中心；超過疫調所需的28天後即刻刪除，保護民眾個資，也減低場館保存個資的資安風險。

全程配戴口罩，歌迷遵守配合

歌迷於演唱會需全程戴口罩，周興哲的經紀公司也準備了超過4萬份的口罩與酒精棉片，送給8月台北2場，以及9月高雄2場演唱會，總共4萬2,000位的歌迷朋友。

但口罩絲毫不減歌迷的熱情，當周興哲大喊：「如果你想唱，你還是可以跟著一起唱，不要讓口罩阻擋了你！」台下超過1萬名歌迷跟著一起大合唱。

《時代雜誌》記者對歌迷的配合度表示驚訝：「大多數歌迷都全程將口罩戴好，只有少數偶爾將口罩拉到下巴，或是露出鼻子。」相較於美國幾場限制人數的演唱會，事後流出歌迷未戴好口罩的照片，使得主唱歌手遭受批評。圖／星空飛騰提供

《時代雜誌》記者對歌迷的配合度表示驚訝：「大多數歌迷都全程將口罩戴好，只有少數偶爾將口罩拉到下巴，或是露出鼻子。」相較於美國幾場限制人數的演唱會，事後流出歌迷未戴好口罩的照片，使得主唱歌手遭受批評。

《時代雜誌》也採訪現場歌迷，多數認為：「在疫情的狀況下，能夠聽演唱會已經很開心了，願意配合防疫。」也有人表示：「雖然我不喜歡戴口罩，但我也會怕被其他人傳染，實在太多人擠在同一個地方。」

各國虛擬音樂會、戶外汽車演唱會

自3月25日疫情指揮中心宣佈，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦以來，小巨蛋已有整整4個月未開放使用。上一場開放觀眾入場的展演是2月23日吳青峰的巡迴演唱會，到了3月下旬的大專籃球一級決賽，僅開放各隊50人進場，以轉播觀賽為主。

8月周興哲演唱會搶先開跑後，接下來也將有詹雅雯、田馥甄、楊丞琳等歌手輪流回歸小巨蛋舞台；年底也已安排歌劇魅影、火焰之舞等外國表演，顯示展演活動已隨著疫情穩定，漸漸復甦活絡。

同樣疫情控制得宜的紐西蘭，也在7月份舉辦了超過6,000人的大型演唱會。但全球音樂界大多還是以線上虛擬活動為主，加拿大、印尼等國則舉辦「留在汽車裡觀賞」的戶外音樂會（drive-in concert）。

5月份，加拿大樂團Studio 720就在喬治王子市（Prince George），舉辦容納450台汽車的戶外演唱會，歌迷需要待在車裡，利用車上的廣播系統收聽現場音樂，同時也在社群媒體上全程直播。

Studio 720成員表示：「我覺得這只是個開始，而且不只是我們，讓整個加拿大音樂產業能夠復出。」

「全文轉載自未來城市(TIME雜誌報導！小巨蛋下半年首場萬人演唱會，粉絲提早1.5小時過4關做防疫)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

今天，讓政府搜集個資防疫；五年後，我們將付出什麼代價？

【當初幸好有你#03】廠商嗆「一箱10萬都有人要！」他打60通電話找口罩⋯⋯醫界如何守住武漢肺炎前100天？

花光積蓄也要做！台灣最老牌音樂祭「春吶」創辦人，竟是兩個老外！