新冠疫苗 最快明年1月問世

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中昨（7）日表示，疫苗是國安產業，長期一定要扶植國家隊，目前國內有三家疫苗廠已開始進行一期人體臨床試驗，最快明年1月問世、明年第3季能量產。

陳時中昨日接受廣播節目專訪，談到疫苗時表示，不論屆時是否從國外進口疫苗，疫苗都是國安產業，一定要扶植，已準備約20億元協助發展，若研發順利，明年1月便可緊急授權使用。

國內目前已進入一期臨床的三家公司，包括國光生技、高端疫苗與聯亞生技。國光董事長詹啟賢日前表示，預計農曆年前可量產150萬至200萬劑，明年中旬提供全民接種新冠疫苗；高端總經理陳燦堅也預告，目標12月底提出第一批戰備疫苗，明年1季可配合政府的防疫需求，提出緊急使用許可申請。

陳時中表示，我國策略就是在安全的前提下快速取得，因此不論是向國際購買，或是參與COVAX都積極進行，目前也已向COVAX提出意向書。

陳時中也強調，鼓勵國內疫苗廠是則是非常重要的政策，就算不及國際疫苗廠的速度，但疫苗產業是國安的產業、是長長久久的，政府都要扶植。

他表示，政府已準備好20億元補助金額，在不包含未來採購金額的前提下，提供每一家疫苗廠至多5億元預算，但也要求這些疫苗廠未來要先留100萬支供國內使用。

陳時中表示，若疫苗有基本的安全效果，「如果夠大膽」，明年1月便可使用，但大概要到明年第3季才能可能正常穩定供應。