新冠肺炎DNA疫苗 國衛院攜安特羅趕進度

國家衛生研究院昨（7）日表示，國衛院與安特羅生技共同開發新冠肺炎DNA疫苗，目前正在做動物試驗的安全性評估，預計年底可進行人臨床一期試驗，明年首季完成臨床二期試驗且成效不錯，若因應緊急授權，就可開始量產。

國衛院院長梁賡義表示，DNA疫苗目前正進行臨床試驗前的動物試驗，希望徹底做好安全性評估研究，預計年底進入臨床一期試驗，明年第一季完成臨床二期試驗。

安特羅總經理張哲瑋表示，DNA疫苗相當先進的疫苗技術平台，目前全世界尚未出現以DNA疫苗技術讓產品上市的例子，光是動物實驗就要做很多項目。國衛院與安特羅合作開發的DNA疫苗，若能在年底前順利進行一期臨床試驗，其進度已可位列全球前五名。

國衛院自年初就開始研發新冠肺炎疫苗，並於7月1日宣布以安特羅生技的DNA疫苗，成為後續疫苗開發主力。梁賡義說，因應疫情發展，這項DNA疫苗如以EUA緊急授權的話，做完第二期成效不錯就可以開始生產使用，然後同時再完成第三期。

不過由於新冠疫苗臨床第三期試驗，台灣疫情防堵做得相當好，目前確診發生率低，可能要跟國外合作才能完成第三期。