案494尼國返台2天才確診 莊人祥：同住4名家人無症狀

中央流行疫情指揮中心下午公布國內新增1例新冠肺炎境外移入個案，為本國籍20多歲男性（案494），今年2月至尼泊爾參加宗教活動，9月3日與友人一同返國，2天後才因發燒、頭痛、流鼻水、肌肉痠痛、腹瀉等症狀接受採檢，並於今天確診。

值得注意的是，案494因為轉機需求，登機前3天檢驗結果為陰性，但回台2天後就出現症狀而確診。是否有可能在國內感染？指揮中心表示，個案在尼泊爾感染可能性比較大，且4名同住家人目前皆無症狀。

指揮中心發言人莊人祥表示，該個案在回國過程中有轉機，因此在9月1日已先在尼泊爾進行檢測，檢驗結果為陰性，但發病前2天可能無症狀，所以用發病日進行回推，應該落在9月1日至5日之間，所以推估在尼泊爾感染可能性比較大。

但莊人祥也說，該個案也有可能是進到國內感染的，但目前4名同住家人皆無症狀，均已被列入居家隔離，若有症狀的話，指揮中心會再去採檢釐清。