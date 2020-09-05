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藍委：因搭便車母子確診友人病情好轉 日前轉普通病房

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨立委溫玉霞。圖/取自溫玉霞臉書
國民黨立委溫玉霞。圖/取自溫玉霞臉書

國民黨立委溫玉霞今天表示，在不知情的情況下好心讓一對母子搭便車結果卻確診新冠肺炎的朋友病情好轉，已經離開加護病房轉入普通病房，家屬還是很難過，但已不願追究任何責任。

溫玉霞日前在臉書上表示，一位要從南非返台的朋友，因為讓一對有疑似症狀的母子搭便車一起到機場，母子搭車全程沒戴口罩，回台採檢後確診，友人之後出現嚴重腹瀉症狀送醫確診，一度在加護病房插管治療。

溫玉霞說，朋友的病情已有好轉，現在在普通病房，或許近期就能出院；溫玉霞說，她希望若有疑似症狀，千萬不能隱匿，也要做好防護措施，以免造成不可挽回的傷害。

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