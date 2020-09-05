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載到確診母女如今加護病房搶救 指揮中心這樣說
國民黨立委溫玉霞日前表示，她的一位從南非返台的朋友（案477）確診新冠肺炎，而那位朋友染病原因竟是好心讓一對隱匿確診消息、要回台治療的母女（案460及案461）搭便車，結果友人確診後現在在加護病房和死神搏鬥。
指揮中心發言人莊人祥表示，案477目前應該已經解除插管，也不在加護病房，雖然還在住院，但已經解除隔離，在一般病房，狀況也都還好，「我所知目前並沒有其他個案在使用呼吸器或葉克膜。」
關於指控案460及案461未做防護措施，造成案477染疫是否可罰？莊人祥表示，母女在南非搭便車時，沒有告知司機生病，「那是私人行為」，且由於行為在境外發生，國內無法處理類似狀況。
但莊人祥強調，疫調過程中如有不實就會由衛生局做調查，若有應告知防疫人員列為居家隔離，卻沒有列為居家隔離對象會進一步調查，如果因為在調查過程中，拒絕規避妨礙，可依照傳染病防制法第43條，最後可處6到30萬元。
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