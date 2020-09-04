快訊

評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女台商赴日工作不適 就醫症狀改善仍帶新冠肺炎返國

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今宣布第490例確診案例，同時也說明加利違法口罩一案，左起中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤、發言人莊人祥。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心今宣布第490例確診案例，同時也說明加利違法口罩一案，左起中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤、發言人莊人祥。記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為40多歲女性(案490)，去年9月獨自前往日本工作，今年9月1日返國。

莊人祥表示，個案在日本工作期間，曾於8月25日出現流鼻水症狀，並至當地診所就醫，經服藥後症狀改善；個案9月1日返國入境時無症狀，因主動聲明曾有不適症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。

莊人祥指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共11人，包括前後二排乘客1人及機組員10人，其中前後二排乘客1人及機組員3人皆列為居家隔離對象，另針對未入境之其他機組員7人，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

指揮中心統計，國內截至目前累計88031例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含86972例排除)，其中490例確診，分別為398例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。

國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為40多歲女性(案490)，去年9月獨自前往日本工作，今年9月1日返國。圖／取自衛福部臉書
國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為40多歲女性(案490)，去年9月獨自前往日本工作，今年9月1日返國。圖／取自衛福部臉書

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

日本將開放台灣商務人士入境

移入上海三例 陸憂我防控 莊人祥：感染地待商榷

本土登革熱增1例 疑與桃園區群聚有關

莊人祥：多方洽購新冠肺炎疫苗 運送不成問題

相關新聞

圖表看疫情／國內新增1名境外移入 40多歲女赴日本工作染疫

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為40多歲女性(案490)，去年9月獨自前往日本工作，今年9月1日返國。

女台商赴日工作不適 就醫症狀改善仍帶新冠肺炎返國

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為40多歲女性(案490)，去年9月獨自前往...

直播／我又增1例新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2時緊急說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國再增加1例新冠肺炎境外移入個案，今天下午2時將準時召開記者會，由發言人莊人祥對外說明，...

國廠藥救新冠肺炎重症 張上淳：僅單一成功個案待觀察

生華科今日發重訊表示，美國時間29日有一位ICU新冠重症患者接授生華科新藥Silmitasertib（CX-4945）治...

台灣輸出病例已11人 接觸者「抓」太少？指揮中心回應

今又傳2例「台灣輸出病例」，分別為自台出境赴越南、日本的確診者，專家質疑指揮中心仍以「排除台灣感染可能行」為處理原則，且...

「台灣輸出病毒」連環爆！今增2例 自台出境日本、越南確診

新冠肺炎疫情持續延燒，我國新增確診病例為487人，死亡7人。但自台灣出境的各國民眾陸續傳出返國後確診案例，令人憂心匆匆，自台灣回到各國的民眾自6月起即傳有人確診，8月有激增的態勢，原有12位病例疑似為「台灣輸出病毒」個案；但後中央指揮中心釋疑，包括8月比利時籍工程師、香港中年婦女，越南移工，及赴上海的國人，共4人經查後分別因早已感染、在該國居家檢疫時逃逸、證實被當地居家檢疫者感染、疑似為偽陽性等原因而排除在外；目前「台灣輸出病毒者」迄今仍為8例。

後疫情時代 學者估：移工、留學生、商務客成主要旅客

受到疫情影響，國境持續嚴管，交通部觀光局日前才宣布無限期延長出入團管制。為此，靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，受到疫情影...

取消「菲律賓模式」？ 陳時中：交由專家審慎研判

指揮中心會在菲律賓入境全篩執行一個月後進行政策評估，「菲律賓模式」效果佳即繼續推行，若成本效益不佳，甚至不排除取消「菲律賓模式」，指揮官陳時中表示，雖內部有建議取消菲律賓入境篩檢，但他認為仍要交由專家審慎研判。

公衛一言堂 深綠逆時中也被全面圍剿

彰化縣政府與台大公衛學院合作的「新冠肺炎血清抗體萬人檢測計畫」，連日來引發熱烈討論，然而意見越來越趨極端，不只彰化縣政府與台大公衛學院承受了極大的壓力，連持平報導的媒體都遭到抹黑與攻擊...

熱門新聞

美豬吃一輩子沒事？陳佩琪嗆陳時中：辛酸！要有風骨

民進黨反虧國民黨 問美牛換到什麼卻啞口無言

美豬是前金、後謝？ 孫大千：傷人民健康其他何用？

陳菊：被害者正義很重要 但死刑犯生命也只有一次

布拉格市長：我是台北人 這不只是宣示還是事實

新黨路線內鬨檯面化 郁慕明：想切割我的就是潘懷宗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。