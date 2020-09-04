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女台商赴日工作不適 就醫症狀改善仍帶新冠肺炎返國
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為40多歲女性(案490)，去年9月獨自前往日本工作，今年9月1日返國。
莊人祥表示，個案在日本工作期間，曾於8月25日出現流鼻水症狀，並至當地診所就醫，經服藥後症狀改善；個案9月1日返國入境時無症狀，因主動聲明曾有不適症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。
莊人祥指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共11人，包括前後二排乘客1人及機組員10人，其中前後二排乘客1人及機組員3人皆列為居家隔離對象，另針對未入境之其他機組員7人，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。
指揮中心統計，國內截至目前累計88031例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含86972例排除)，其中490例確診，分別為398例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。
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