菲律賓入境普篩可能取消 陳時中：請專家審慎評估

台灣目前僅針對從菲律賓入境者篩檢新冠肺炎，但根據統計資料，效果有限。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，有意見建議取消菲律賓入境普篩，會請專家審慎評估。

台灣自今年7月26日起，自菲律賓入境台灣的所有旅客，都須配合機場採檢及檢疫。過去曾傳，除了菲律賓外，也可能開放其他國家入境要篩檢。

不過，根據中央流行疫情指揮中心統計，從7月26日至8月30日，菲律賓入境共657人，有症狀者55人，確診12人；無症狀602人，確診2人，包含1人為密切接觸者、1人後來出現症狀，都是本來就需要採檢者。

陳時中下午在記者會回應菲律賓入境篩檢政策時表示，目前看來菲律賓入境普篩只多採出來1個確診者，且是可能在居家檢疫被揪出來。指揮中心有同仁建議，是不是要取消菲律賓入境普篩，但目前還在考慮，會請專家審慎研判。