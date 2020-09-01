桃園機場新冠肺炎採檢改用深喉唾液 減輕醫護人力

桃園國際機場設置的採檢站今天起改用深喉唾液採檢，政策上路第一天就受到旅客肯定，疾管署表示，隨著新方式上路，醫生也不用再到機場輪值，可讓醫護人力專注其他業務。

桃園機場過去採檢新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），是在採檢站由醫護人員採咽喉拭子方式，須以棉棒深入喉嚨，並適度用力擦拭後咽喉部位以取得細胞。

疾病管制署醫師張淑境表示，桃園機場從今天起改採深喉唾液，此法不需醫生進駐執行，旅客較無不舒適感，可在檢疫人員查看下自己執行，先前咽喉拭子採檢方式，2個航廈一天至少就要6名醫生24小時值班很辛苦，今天起醫生輪班制度就可退場，節省國家公帑。

張淑境指出，旅客下機以後，若是聲明在14天內有發燒等相關症狀、經發燒篩檢站被攔檢體溫異常者，或自菲律賓入境者就會帶往採檢站，檢疫人員會先教導民眾如何自己採唾液，經深喉唾液採檢陰性旅客，在入境檢疫14天期間，若症狀未改善或持續，會依現行作業被通報及再次採檢。

張淑境說，唾液檢體採檢有10步驟，受檢者先確認戴好口罩，且以酒精乾洗手洗淨雙手，打開檢體盒後，清喉嚨清出咽喉處唾液，並緊閉嘴唇使唾液停留在口腔中1分鐘，再拿下口罩將口水吐入檢體盒，之後以紙巾將檢體盒表面擦拭乾淨，將檢體盒交給採檢人員即完成。

桃園機場國境單位表示，依據中央流行疫情指揮中心的規定，菲律賓入境者在機場需全面採檢，因此每天的採檢量，會隨著是否有菲律賓班機抵台而有明顯起伏，不過可以確認的是，旅客們對於深喉唾液採檢都抱持著正面肯定的態度。

一名接受採檢的旅客表示，本來很擔心咽喉拭子的方式會引起嘔吐的不舒服感，但發現台灣已改用深喉唾液採檢，在檢疫人員的講解後就可以自己作業，不但很簡單，也不會有「被監視感」的壓力，覺得這是個對旅客友善的好方法。

中央流行疫情指揮中心30日表示，台灣從7月2日起至8月24日間針對入境需採檢者，同時做咽喉拭子和唾液採檢，經分析統計兩者檢驗結果一致性高，經專家會議評估後，認為機場採檢用深喉唾液就足夠，在未降低檢驗準確性下，也能讓醫護人員更專注在其他業務。