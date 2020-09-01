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大林鎮公所擬編500萬預算普篩 嘉縣府：依法無據

中央社 / 嘉義縣1日電

大林鎮傳外籍移工居家檢疫者與學生混居同棟宿舍，造成上林里居民恐慌，鎮長簡志偉要編500萬經費為里民普篩；縣府說，目前外籍移工未離開居檢場所，公所做普篩依法無據。

嘉義縣大林鎮長簡志偉今天接受媒體聯訪表示，大林鎮上林社區傳出外籍移工入住學生宿舍實施居家檢疫，居檢者與學生混居同棟宿舍，里民憂心造成防疫破口。

簡志偉呼籲中央防疫中心重視民眾疑慮，將動用第二預備金，編列新台幣500萬元預算，送鎮民代表會臨時會審議，若不幸發生染疫病例時，將作為上林社區住民普篩經費。

嘉義縣政府則發表聲明，外籍移工目前接受居家檢疫的有93人，由專人進行消毒、量體溫及送餐等服務，但尚無居檢者任意離開居家檢疫場所、發燒及身體異常情形發生。

針對大林鎮公所編列預算進行普篩，縣府表示，依據傳染病防治法第2條，主管機關權責為衛福部及縣市政府，大林鎮公所辦理普篩依法無據。

縣府指出，針對外籍移工管理，社會局依據勞動部規範審核居家檢疫住宿空間，審核需有一人一室、獨立空調、單獨衛浴、專人管理、監視器、非獨層地面應有專屬電梯或樓梯、定期量體溫及消毒等事項，目前有4家仲介公司提出申請，且都符合規定。

縣府說，目前為嚴重特殊傳染性肺炎一級開設階段，期間如有錯誤、不實訊息，造成嚴重影響整體防疫或有影響之虞，經主管機關通知其更正者，應立即更正。

新冠肺炎 COVID-19

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