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反擊國台辦 陳時中：防疫有沒有漏洞大家心知肚明

中央社 / 台北1日電
衛福部長陳時中今天表示，「有沒有漏洞，大家心知肚明」，也強調任何一個情報政府都會重視。聯合報記者季相儒／攝影
衛福部長陳時中今天表示，「有沒有漏洞，大家心知肚明」，也強調任何一個情報政府都會重視。聯合報記者季相儒／攝影

上海日前驗出3名與台灣有關的確診案例，國台辦稱台灣防疫「還有多大漏洞」。衛福部長陳時中今天表示，「有沒有漏洞，大家心知肚明」，也強調任何一個情報政府都會重視。

陳時中強調，會把台灣內部疫調做好、檢討流程上有沒有疏失，以及是否有可以改進的地方。

陳時中今天出席2020行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式，他接受媒體採訪時表示，美豬美牛開放進口有科學根據、國際標準，會落實查驗，強化相關標示。

媒體詢問何時知道美豬美牛開放一事，陳時中說，政策的形成當然有一段時間，也有做一些長期準備，最後決定時間的確比較倉促一點，會加強查驗、讓大家放心。決策出來後，相關流程也會按部就班進行，再做後續溝通。

有關加工品如何清楚標示問題，陳時中指出，有些要從源頭管理，做好源頭標示，也會跟食品藥物管理署討論，規劃做一些示範區，讓大家一起來看標示是否清楚、可能有什麼問題，藉此逐步改善。

至於美豬美牛開放，換到台灣國際地位的說法，陳時中表示，當然是有前景跟展望，但沒有安全就沒有這些開放事實。他強調，政府在政策上會溝通討論、虛心請教，並建立共識。

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