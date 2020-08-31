回應國台辦防疫漏洞說 指揮中心：感染源待商榷
先前上海驗出3名與台灣有關的新冠肺炎確診，國台辦今天宣稱，台灣防疫「還有多大漏洞」，奉勸民進黨當局專業防疫。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，感染源有待商榷。
針對上海市衛健委指稱，近日連續發現3名來自台灣的2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）確診病例，中國大陸國台辦晚間聲稱，台灣防疫「還有多大漏洞」不容忽視，奉勸「民進黨當局」以專業態度處理防疫。
莊人祥接受訪問時表示，之前2例都是已先被驗出陰性，或是4次陰性夾雜著中間1次陽性；第三例也是雙抗體都是陽性且核酸檢測的Ct值大於35，顯示已被感染2、3週以上，可能在入境台灣前即被感染，入境上海時也已不具傳染力。
莊人祥說，這些病患究竟是在台灣或哪些地方被感染的，都還有待商榷。但感謝中國提供先前3例病患相關資料，讓台灣疫情指揮中心能進行疫調，相關疫調結果也發現，台灣接觸者都是陰性。
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