首支台美合作疫苗 高端臨床試驗案有條件獲准

中央社 / 台北31日電

食藥署今天宣布，有條件核准高端疫苗的疫苗臨床試驗案，這是首支台美合作的新冠肺炎疫苗，和美國莫德納進入第三期臨床試驗的疫苗機轉類似，將是台灣第3支進入臨床試驗的疫苗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發全球競速，國內共有3家生技業者送出臨床試驗計畫，衛生福利部食品藥物管理署也加速審核。

食藥署上午宣布，在國光生技、聯亞生技公司陸續通過審核後，高端疫苗公司的疫苗（MVC-COV1901 vaccine Injection）第一期臨床試驗計畫，經專家層層審查，今天有條件獲准。

食藥署藥品組副組長吳明美接受中央社記者訪問時說，高端疫苗是國內首支和美國衛生研究院（NIH）合作開發的疫苗，美國衛生研究院共開發出2支疫苗，其中一支和美國生技公司莫德納（Moderna）合作，另一支則和高端疫苗合作。

她指出，兩支疫苗作用機轉類似，莫德納是採核酸疫苗形式，將mRNA（信使核糖核酸）打入體內，激發人體產生特定蛋白質，讓人體產生抗體；高端疫苗則是蛋白質疫苗，透過直接打入蛋白質刺激抗體產生。

吳明美說，目前莫德納的核酸疫苗已進入第三期臨床試驗，未來可望透過臨床試驗結果，預測高端疫苗的候選疫苗效果。

吳明美表示，高端疫苗臨床試驗計畫通過有條件核准後，即起可開始篩選受試者，等到相關資料補件完成，就能取得核准函，成為國內第3家展開臨床試驗的疫苗業者。

新冠肺炎 COVID-19

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