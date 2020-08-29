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惜食廚房送餐醫護 陳時中：助防疫免破口

中央社 / 新北29日電
衛福部長陳時中。聯合報系記者季相儒／攝影
衛福部長陳時中。聯合報系記者季相儒／攝影

衛生福利部長陳時中今天表示，惜食台灣行動協會建置惜食廚房，疫情期間為醫護人員送餐，展現大愛且避免人員因無法叫餐造成防疫破口，台灣防疫成果，是社會共同努力所達成。

陳時中今天應惜食台灣行動協會理事長簡承盈的邀請，參加感恩茶會，並頒發感謝狀給支持惜食廚房的國際扶輪社、送餐志工、贈送食材的個人與餐廳、團體。

陳時中致詞表示，敬佩協會為獨居老人與弱勢家庭送餐，並在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）期間為居家隔離者、居家檢疫者、醫護人員送便當，不致成為防疫破口。

他說，每一個行動看似很小，但若沒有當時大家的努力，現在台灣不會有如此的防疫成果。指揮中心的防疫政策要靠大家完成才能成功，別的國家做不到的檢疫，台灣卻以社會的關懷完成防疫。

陳時中表示，防疫會成功也是每一個人堅持「國家有難、義無反顧」主動付出社會公益的精神。防疫下半場包括持續開發疫苗、全面維持戴口罩。

簡承盈說，為期3個月的「關懷醫護最前線」愛心送餐活動，表達對在醫院辛苦防疫第一線醫護人員的支持與感謝。每日接力送出300個便當、300顆饅頭至醫院，民間公益組織團結起來，共同支持有意義的社會服務，送出將近1萬9000個便當。

簡承盈說，此次愛心送餐獲得國際扶輪3521地區總監馬靜如和3523地區前總監郭俊良支持。有會員的父親將自己種的菜奉獻出來送餐，有花蓮的小農送出食材、許多餐廳也加入響應，每日穩定提供醫護人員營養且多樣化的配菜。

簡承盈表示，醫院送餐計畫在台灣疫情趨緩後，惜食廚房將展開長期的弱勢送餐計畫，把愛心餐盒送到更多獨居老人等有需要的人手中，盼望繼續募集資源以永續經營惜食廚房，提供送餐服務及社區培力計畫。

新冠肺炎 COVID-19

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